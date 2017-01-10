Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Главе Тайваня в США вручили оскорбительный подарок http://www.segodnya.ua/img/article/7870/5_main.1484067230.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/5_tn.1484067230.jpg Мир О реакции Цай Инвэнь не сообщается

Главе Тайваня в США вручили оскорбительный подарок

Сегодня, 18:51

О реакции Цай Инвэнь не сообщается

Цай Инвэнь. Фото: AFP
Цай Инвэнь. Фото: AFP

Американский сенатор Тед Круз и губернатор Техаса Грег Эбботт преподнесли главе администрации Тайваня Цай Инвэнь во время встречи в Хьюстоне подарок, который в Китае считается оскорбительным – часы.

По-китайски выражение "подарить часы" созвучно выражению "проводить в последний путь". Подарить часы символизирует измерение жизни человека, так что подобный подарок считается оскорбительным, передает РИА "Новости" со ссылкой на Foreign Policy.

Уточняется, что на часах изображен герб Техаса.

О реакции Цай Инвэнь не сообщается.

Похожий случай произошел в 2015 году, когда министр Великобритании Сюзан Крамер подарила карманные часы тогдашнему мэру Тайбэя Ко Вэньцзэ. Британский министр принесла извинения после того, как мэр пошутил, что, хотя и не суеверен, но намерен сдать часы на металлолом.

Визит Цай Инвэнь в США вызвал недовольство Пекина.
США, Тайвань, визит, губернатор, часы, подарок, Эбботт, тед круз

Вы сейчас просматриваете новость "Главе Тайваня в США вручили оскорбительный подарок". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Разговор Трампа с главой Тайваня возмутил Китай

3 Декабря 2016, 13:56

Министерство иностранных дел КНР выразило США протест

Сергей Корсунский

Накануне перемен: новые горизонты внешней политики Турции в контексте выборов в США

13 Ноября 2016, 06:52

Мир

Пейдж. Фото: stringer-news.com

В МИД РФ прокомментировали информацию о визите в Москву советника Трампа

8 Декабря 2016, 11:26

По словам Рябкова, встречи с Пейджем в его ведомстве не запланировано

Мир

Трамп. Фото: AFP

Советники отговорили Трампа встречаться с Путиным до инаугурации – СМИ

17 Ноября 2016, 09:40

Визит в Россию будет готовиться уже после вступления Трампа в должность президента США

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.