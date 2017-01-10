Главе Тайваня в США вручили оскорбительный подарок
О реакции Цай Инвэнь не сообщается
Американский сенатор Тед Круз и губернатор Техаса Грег Эбботт преподнесли главе администрации Тайваня Цай Инвэнь во время встречи в Хьюстоне подарок, который в Китае считается оскорбительным – часы.
По-китайски выражение "подарить часы" созвучно выражению "проводить в последний путь". Подарить часы символизирует измерение жизни человека, так что подобный подарок считается оскорбительным, передает РИА "Новости" со ссылкой на Foreign Policy.
Уточняется, что на часах изображен герб Техаса.
О реакции Цай Инвэнь не сообщается.
Похожий случай произошел в 2015 году, когда министр Великобритании Сюзан Крамер подарила карманные часы тогдашнему мэру Тайбэя Ко Вэньцзэ. Британский министр принесла извинения после того, как мэр пошутил, что, хотя и не суеверен, но намерен сдать часы на металлолом.
Визит Цай Инвэнь в США вызвал недовольство Пекина.
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