Главная интрига: обсуждали ли Путин и Трамп отмену санкций

Песков ответил на вопрос, обсуждали ли президенты тему отмены санкций в ходе телефонного разговора

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 28 января не обсуждали вопрос отмены санкций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

Песков ответил на вопрос, обсуждали ли президенты тему отмены санкций в ходе телефонного разговора в контексте восстановления отношений. "Нет", – сказал пресс-секретарь Путина.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Трамп обсудили актуальные международные проблемы, в том числе и Украину. Президенты РФ и США условились поддерживать регулярные личные контакты, проработать вопрос о сроках и месте личной встречи.