Главная интрига: обсуждали ли Путин и Трамп отмену санкций

Сегодня, 00:48

Песков ответил на вопрос, обсуждали ли президенты тему отмены санкций в ходе телефонного разговора

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP
Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 28 января не обсуждали вопрос отмены санкций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

Песков ответил на вопрос, обсуждали ли президенты тему отмены санкций в ходе телефонного разговора в контексте восстановления отношений. "Нет", – сказал пресс-секретарь Путина.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Трамп обсудили актуальные международные проблемы, в том числе и Украину. Президенты РФ и США условились поддерживать регулярные личные контакты, проработать вопрос о сроках и месте личной встречи.
США, Путин, трамп, санкции, дональд трамп

Вы сейчас просматриваете новость "Главная интрига: обсуждали ли Путин и Трамп отмену санкций". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Митинг в США. Фото: соцсети

В Нью-Йорке проходит акция протеста против скандального закона Трампа

Сегодня, 00:26

Акция началась после задержания в аэропорту 12 граждан, прибывших из стран, попавших под запрет

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Тысячи ученых призывают Трампа отменить скандальный антииммигрантский указ

Вчера, 23:34

По мнению ученых, указ, во-первых, носит дискриминационный характер и наносит ущерб национальным интересам США

Мир

Франсуа Олланд. Фото: AFP

Трамп провел первый разговор с Олландом

Вчера, 23:07

Глава Франции заявил президенту США о готовности бороться с терроризмом в Ираке и Сирии

Политика

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп и Меркель обсудили отношения с Россией и ситуацию в Украине

Вчера, 22:59

Президент США созвонился с федеральным канцлером ФРГ

Политика

Дональд Трамп. Фото: twitter.com/presssec

Путин и Трамп обсудили ситуацию в Украине

Вчера, 22:18

В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Мир

Дональд Трамп. Фото: twitter.com/presssec

О чем говорили Путин и Трамп

Вчера, 22:06

Этот телефонный разговор лидеров РФ и США стал первым после вступления Трампа в должность и вторым после его избрания президентом

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования