Главный подозреваемый в теракте в метро Петербурга увлекся исламом после поездки в Турцию – Reuters

Отмечается, что из Турции Джалилов мог ездить на подконтрольную ИГИЛ территорию в Сирии

Главный подозреваемый в организации взрыв в метро Петербурга Акбарджон Джалилов, который был опознан среди погибших, стал проявлять интерес к исламу после поездки в Турцию. Об этом Reuters сообщили несколько его знакомых, – передает 112.ua.

Собеседники агентства отметили, что им не известно, ездил ли Джалилов с территории Турции в Сирию. Однако часто радикальные исламисты именно через территорию Турции попадают на подконтрольные ИГИЛ территории Сирии, говорится в сообщении.

Отмечается, что если эта информация подтвердится, то она будет свидетельствовать о прорехах в работе российских правоохранительных органов. Ведь они должны отслеживать тех, кто вступает в контакты с радикальными боевиками и арестовывать их при возвращении в страну.

Как сообщалось, в 14:40 3 апреля в метро Петербурга произошел взрыв в вагоне, который двигался по синей ветке метро. По уточненным данным, во время взрыва пострадал 51 человек, погибли 14.

Следственный комитет России (СК РФ) подтвердил, что взрыв в метро Санкт-Петербурга устроил Акбаржон Джалилов.