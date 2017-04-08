Главный подозреваемый в теракте в метро Петербурга увлекся исламом после поездки в Турцию – Reuters

8 Апреля 2017, 23:35

Отмечается, что из Турции Джалилов мог ездить на подконтрольную ИГИЛ территорию в Сирии

Акбарджон Джалилов
Акбарджон Джалилов

Главный подозреваемый в организации взрыв в метро Петербурга Акбарджон Джалилов, который был опознан среди погибших, стал проявлять интерес к исламу после поездки в Турцию. Об этом Reuters сообщили несколько его знакомых, – передает 112.ua.

Собеседники агентства отметили, что им не известно, ездил ли Джалилов с территории Турции в Сирию. Однако часто радикальные исламисты именно через территорию Турции попадают на подконтрольные ИГИЛ территории Сирии, говорится в сообщении.

Отмечается, что если эта информация подтвердится, то она будет свидетельствовать о прорехах в работе российских правоохранительных органов. Ведь они должны отслеживать тех, кто вступает в контакты с радикальными боевиками и арестовывать их при возвращении в страну.

Как сообщалось, в 14:40 3 апреля в метро Петербурга произошел взрыв в вагоне, который двигался по синей ветке метро. По уточненным данным, во время взрыва пострадал 51 человек, погибли 14.

Следственный комитет России (СК РФ) подтвердил, что взрыв в метро Санкт-Петербурга устроил Акбаржон Джалилов.
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