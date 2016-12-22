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Главный тренер "Эспаньола" извинился за то, что взял у Месси футболку для сына http://www.segodnya.ua/img/article/7819/81_main.1482403639.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/81_tn.1482403639.jpg Мир Кике Санчес Флорес попросил у Лионеля футболку после крупного поражения от "Барселоны"

Главный тренер "Эспаньола" извинился за то, что взял у Месси футболку для сына

Сегодня, 12:43

Кике Санчес Флорес попросил у Лионеля футболку после крупного поражения от "Барселоны"

Флорес берет футболку у Месси. Фото sport.es
Флорес берет футболку у Месси. Фото sport.es

Главный тренер "Эспаньола" Кике Санчес Флорес извинился перед своими болельщиками за то, что после поражения от "Барселоны" (1:4) в выездном матче чемпионата Испании он подошел к форварду каталонцев Лионелю Месси и попросил футболку для своего сына, а после похвалил аргентинца, который стал автором одного гола и результативной передачи, на пресс-конференции.

"Я не хотел создавать какой-то негатив. Если этим я вызвал разочарование среди поклонников "Эспаньола", то я прошу прощения, потому что это было не то, что я хотел сделать.

Я предан "Эспаньолу" с моего первого дня здесь, и я благодарен за поддержку, которую я получил от своих болельщиков. Наша цель состоит в том, чтобы сделать своих болельщиков счастливыми. Я чувствую разочарование", – признался Флорес.
тренер, футбол, чемпионат Испании, Лионель Месси, Эспаньол

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Источник:

Championat.ru

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