Главный тренер "Эспаньола" извинился за то, что взял у Месси футболку для сына

Главный тренер "Эспаньола" Кике Санчес Флорес извинился перед своими болельщиками за то, что после поражения от "Барселоны" (1:4) в выездном матче чемпионата Испании он подошел к форварду каталонцев Лионелю Месси и попросил футболку для своего сына, а после похвалил аргентинца, который стал автором одного гола и результативной передачи, на пресс-конференции.

"Я не хотел создавать какой-то негатив. Если этим я вызвал разочарование среди поклонников "Эспаньола", то я прошу прощения, потому что это было не то, что я хотел сделать.

Я предан "Эспаньолу" с моего первого дня здесь, и я благодарен за поддержку, которую я получил от своих болельщиков. Наша цель состоит в том, чтобы сделать своих болельщиков счастливыми. Я чувствую разочарование", – признался Флорес.