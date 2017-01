Главу польского МИД высмеяли за упоминание несуществующей страны

Главу министерства иностранных дел Польши Витольда Ващиковского высмеяли в интернете из-за слов о намерении встретиться с коллегой из страны, которой не существует.

Министр, который совершает рабочую поездку в США, где проводит встречи для продвижения кандидатуры его страны в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН.

"У нас есть предложения о почти 20 встречах с различными министрами. Например, с некоторыми из стран Карибского бассейна, — возможно, впервые в истории нашей дипломатии. К примеру, это Сан-Эскобар или Белиз", — прокомментировал Ващиковский в интервью польскому телеканалу Polsat.

После этого заявления Ващиковского в Twitter появился хэштег #SanEscobar, а также аккаунт Демократической республики Сан-Эскобар, в котором в течение нескольких часов были размещены публикации об отмене визового режима с Польшей, запуске авиасообщения и поддержке кандидатуры Варшавы в Совбезе ООН.

After talks with FM #Waszczykowski the People's Democratic Republic of #SanEscobar fully supports Poland's candidacy to the Security Council