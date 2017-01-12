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Главу польского МИД высмеяли за упоминание несуществующей страны http://www.segodnya.ua/img/article/7875/88_main.1484219740.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/88_tn.1484219740.jpg Мир В Twitter уже появилась страница выдуманного государства

Главу польского МИД высмеяли за упоминание несуществующей страны

Сегодня, 13:14

В Twitter уже появилась страница выдуманного государства

Витольд Ващиковский. Фото: AFP
Витольд Ващиковский. Фото: AFP

Главу министерства иностранных дел Польши Витольда Ващиковского высмеяли в интернете из-за слов о намерении встретиться с коллегой из страны, которой не существует. 

Министр, который совершает рабочую поездку в США, где проводит встречи для продвижения кандидатуры его страны в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН.

"У нас есть предложения о почти 20 встречах с различными министрами. Например, с некоторыми из стран Карибского бассейна, — возможно, впервые в истории нашей дипломатии. К примеру, это Сан-Эскобар или Белиз", — прокомментировал Ващиковский в интервью польскому телеканалу Polsat.

После этого заявления Ващиковского в Twitter появился хэштег #SanEscobar, а также аккаунт Демократической республики Сан-Эскобар, в котором в течение нескольких часов были размещены публикации об отмене визового режима с Польшей, запуске авиасообщения и поддержке кандидатуры Варшавы в Совбезе ООН.

Бывший польский министр национальной обороны и вице-премьер Томаш Семоняк написал в своем микроблоге в Twitter, что, общаясь с представителями несуществующих стран, Ващиковский "вредит Польше гораздо меньше обычного".

После волны критики и насмешек в польском МИД объяснили высказывание Ващиковского.

"Сан-Эскобар — это оговорка. Министр Ващиковский имел в виду разговор с министром иностранных дел Сент-Китс и Невис (San Cristobal y Nieves)", — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Йоанна Вайда, добавив, что общение состоялось в октябре 2016 года на саммите ЕС-CELAC (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна) в Доминикане.

При этом в сети отмечают, что "Сан-Эскобар", скорее, созвучно не с названием государства в Карибском бассейне, а с именем колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, прославившегося жестокими расправами.
Польша, мид, страна, Ващиковский, Сан-Эскобар

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Источники:

РИА Новости, Lenta.ru

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