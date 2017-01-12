Главу польского МИД высмеяли за упоминание несуществующей страны

Главу министерства иностранных дел Польши Витольда Ващиковского высмеяли в интернете из-за слов о намерении встретиться с коллегой из страны, которой не существует.

Министр, который совершает рабочую поездку в США, где проводит встречи для продвижения кандидатуры его страны в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН.

"У нас есть предложения о почти 20 встречах с различными министрами. Например, с некоторыми из стран Карибского бассейна, — возможно, впервые в истории нашей дипломатии. К примеру, это Сан-Эскобар или Белиз", — прокомментировал Ващиковский в интервью польскому телеканалу Polsat.

После этого заявления Ващиковского в Twitter появился хэштег #SanEscobar, а также аккаунт Демократической республики Сан-Эскобар, в котором в течение нескольких часов были размещены публикации об отмене визового режима с Польшей, запуске авиасообщения и поддержке кандидатуры Варшавы в Совбезе ООН.

After talks with FM #Waszczykowski the People's Democratic Republic of #SanEscobar fully supports Poland's candidacy to the Security Council — San Escobar (@rpdsanescobar) 10 января 2017 г.

Бывший польский министр национальной обороны и вице-премьер Томаш Семоняк написал в своем микроблоге в Twitter, что, общаясь с представителями несуществующих стран, Ващиковский "вредит Польше гораздо меньше обычного".

Min.Waszczykowski spotykając się z przedstawicielami państw, które nie istnieją, znacznie mniej niż zwykle szkodzi Polsce. #SanEscobar — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) 10 января 2017 г.

После волны критики и насмешек в польском МИД объяснили высказывание Ващиковского.

"Сан-Эскобар — это оговорка. Министр Ващиковский имел в виду разговор с министром иностранных дел Сент-Китс и Невис (San Cristobal y Nieves)", — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Йоанна Вайда, добавив, что общение состоялось в октябре 2016 года на саммите ЕС-CELAC (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна) в Доминикане.

При этом в сети отмечают, что "Сан-Эскобар", скорее, созвучно не с названием государства в Карибском бассейне, а с именем колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, прославившегося жестокими расправами.