Главы МИД стран Европы озвучили позицию по санкциям против РФ

Джонсон, Линкявичюс и Кеседо не считают нужным смягчать санкционный режим в отношении России

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выступил против смягчения европейских санкций против России. Об этом он рассказал накануне заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе

"Великобритания будет настаивать на том, что причин смягчать санкции сейчас нет. Нужно продолжать оказывать давление на Россию", – заявил глава МИД Великобритании..

Такую же точку зрения высказал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"Как минимум, санкции нужно сохранить, потому что мы не видим причин для их снятия", – заявил Линкявичюс.

Со своей стороны, министр иностранных дел и сотрудничества Испании Альфонсо Дастис Кеседо также заявил о важности сохранения санкции в отношении РФ.

"Необходимо добиться полной имплементации минских соглашений. Только при этом условии, можно будет пересмотреть политику санкций", – сказал глава МИД журналистам в Брюсселе.

Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ей не известно о возможной смене политики в отношении Украины с приходом нового президента Дональда Трампа в США, однако ЕС все же остается непреклонным в непризнании аннексии Крыма и в необходимости имплементации минских соглашений.