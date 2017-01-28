Голландская авиакомпания не пустила в США 7 граждан после указа Трампа

Сегодня, 21:14

Ранее глава Белого Дома подписал два документа, направленные на ужесточение иммиграционной политики и пограничного контроля

KLM. Фото: GlobalCollect
KLM. Фото: GlobalCollect

Нидерландская авиакомпания KLM отказала семерым гражданам, предположительно из стран Ближнего Востока, в перелете в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

"По всему миру у нас оказалось семь пассажиров, которых нам пришлось уведомить о том, что им нет смысла пользоваться нашими услугами для их перелета в США", – цитирует агентство представителя авиакомпании. Она также отметила, что "до сих пор не хватает ясности по поводу того, на кого распространяется запрет".

В среду президент США подписал два документа, направленные на ужесточение иммиграционной политики и пограничного контроля. Первый предусматривает строительство "крупного физического барьера на южной границе" США. Второй нацелен на то, чтобы "укрепить общественную безопасность внутри США", он затронет проблему исполнения национального законодательства, регулирующего иммиграцию.

В соответствии с текстом второго указа Трамп ограничил на 90 дней въезд лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением, однако о каких именно государствах идет речь, в документе не поясняется. По данным американских СМИ, этими странами являются Ирак, Иран, Сирия, Судан, Йемен, Ливия и Сомали.
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