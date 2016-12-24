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Гонщик Фернандо Алонсо провел благотворительные соревнования http://www.segodnya.ua/img/article/7827/69_main.1482603586.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/69_tn.1482603586.jpg Мир Деньги пойдут на оборудование пешеходных переходов в его родном городе

Гонщик Фернандо Алонсо провел благотворительные соревнования

Сегодня, 20:15

Деньги пойдут на оборудование пешеходных переходов в его родном городе

Картодром в Астурии. Фото Instagram
Картодром в Астурии. Фото Instagram

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо провел благотворительную картинговую гонку на своем картодроме в Астурии, приуроченную к наступающему Рождеству.

Событие было организовано фондом Алонсо. Цена билетов составляла 7 евро, а вырученные деньги пойдут на оборудование пешеходных переходов в тех местах, где считают необходимым жители, для предотвращения дорожных происшествий.

"Хочу поздравить всех с наступающим Рождеством и пожелать счастья. Кушайте побольше!" – поздравил всех с наступающим праздником Алонсо.
Формула-1, Фернандо Алонсо

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Источник:

Championat.ru

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