Гонщик Фернандо Алонсо провел благотворительные соревнования

Деньги пойдут на оборудование пешеходных переходов в его родном городе

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо провел благотворительную картинговую гонку на своем картодроме в Астурии, приуроченную к наступающему Рождеству.

Событие было организовано фондом Алонсо. Цена билетов составляла 7 евро, а вырученные деньги пойдут на оборудование пешеходных переходов в тех местах, где считают необходимым жители, для предотвращения дорожных происшествий.

"Хочу поздравить всех с наступающим Рождеством и пожелать счастья. Кушайте побольше!" – поздравил всех с наступающим праздником Алонсо.