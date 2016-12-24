Гонщик Фернандо Алонсо провел благотворительные соревнования
Деньги пойдут на оборудование пешеходных переходов в его родном городе
Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо провел благотворительную картинговую гонку на своем картодроме в Астурии, приуроченную к наступающему Рождеству.
Событие было организовано фондом Алонсо. Цена билетов составляла 7 евро, а вырученные деньги пойдут на оборудование пешеходных переходов в тех местах, где считают необходимым жители, для предотвращения дорожных происшествий.
"Хочу поздравить всех с наступающим Рождеством и пожелать счастья. Кушайте побольше!" – поздравил всех с наступающим праздником Алонсо.
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