Google просит сотрудников срочно вернуться в США из-за указа Трампа

Интернет-компания Google призвала своих сотрудников, которые находятся за пределами США, вернуться в страну можно скорее из-за нового указа президента Дональда Трампа об ограничении въезда иммигрантов.

Как сообщает "Укринформ" со ссылкой на ВВС, в компании опасаются, что почти 100 сотрудников могут не успеть вернуться до того, как указ вступит в силу.

Отмечается, что новые ограничения будут иметь значительное влияние на технологические компании, которые нанимают квалифицированных сотрудников со всего мира.

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг также выразил свою обеспокоенность новым распоряжением президента, отметив, что он, как и многие другие американцы, является потомком иммигрантов.

Американский союз гражданских свобод заявляет, что уже обжаловал это распоряжение в суде. То же самое собирается сделать и Совет по американо-исламским отношениям (CAIR).

Напомним, Трамп в пятницу заморозил программу приема беженцев у США, а также ввел ограничения на въезд в страну для граждан Ирана, Ирака, Сирии, Йемена, Судана, Сомали и Ливии. Эти ограничения означают, что выходцам из этих стран могут не позволить сесть на борт самолетов, летящих в США, даже если у них есть "грин-карта". Гражданам вышеупомянутых стран будет запрещен въезд в США в течение 90 дней. Действие программы по приему беженцев в США приостанавливается на 120 дней.