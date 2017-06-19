Гордон: "Россия всем осточертела"

Если РФ не будет вмешиваться в дела Украины, то страна станет очень богатой, считает журналист

Журналист Дмитрий Гордон считает, что Западу надоела Россия с ее вмешательствами во внутренние дела других государств. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина", передает издание "ГОРДОН".

Он отметил, что Россия у себя не может навести порядок, но вмешивается в дела других государств.

"Украина – очень богатая страна, как бы это странно ни звучало. Если нас оставить в покое, не воевать с нами, не трогать нас, мы наладим у себя такую жизнь, что все будут только смотреть и завидовать. Но есть еще один момент: Россия всем осточертела, всему цивилизованному здравому миру, осточертела своим вмешательством в чужую жизнь. Мало того, что она у себя не может наладить жизнь, она еще и лезет со своим уставом в чужие монастыри. Благодаря огромным нефтяным деньгам" Россия "окутала своей агентурой, своими вмешательствами целый ряд развитых демократических стран", – сказал Гордон.

Он напомнил, как Россия вмешалась в американские и французские выборы.

Ранее Дмитрий Гордон отмечал, что на всех международных фронтах России ничего "не светит", пока она не уйдет с Украины и не вернет захваченные территории Донбасса и Крым. По его словам, риторика США и Европы будет однозначна, пока РФ не выполнит своим международные обязательства.