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Горнолыжник Боде Миллер пропустит этот сезон http://www.segodnya.ua/img/article/7849/15_main.1483173224.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/15_tn.1483173224.jpg Мир Олимпийский чемпион пока не планирует завершать карьеру

Горнолыжник Боде Миллер пропустит этот сезон

Сегодня, 10:27

Олимпийский чемпион пока не планирует завершать карьеру

Падение Боде Миллера на трассе. Фото AFP
Падение Боде Миллера на трассе. Фото AFP

Олимпийский чемпион по горнолыжному спорту американец Боде Миллер не планирует завершать карьеру, но, вероятно, не выступит в этом сезоне. Об этом рассказал его тренер Саша Рэрик.

"Он отправил мне сообщение: "Не сбрасывай меня со счетов, я вернулся. Но обстоятельства не позволят мне приехать для тренировок в Европу в этом январе". Может ли он добиться успеха? Почему нет, он же Боде Миллер. Надеюсь, что он вернется, и мы проведем полноценный подготовительный период", – сказал Рэрик.

39-летний Миллер выигрывал "золото", три "серебра" и две "бронзы" на Олимпийских играх и четыре раза становился чемпионом мира.
горные лыжи, Боде Миллер

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Источник:

Championat.ru

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