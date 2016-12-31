Горнолыжник Боде Миллер пропустит этот сезон

Олимпийский чемпион по горнолыжному спорту американец Боде Миллер не планирует завершать карьеру, но, вероятно, не выступит в этом сезоне. Об этом рассказал его тренер Саша Рэрик.

"Он отправил мне сообщение: "Не сбрасывай меня со счетов, я вернулся. Но обстоятельства не позволят мне приехать для тренировок в Европу в этом январе". Может ли он добиться успеха? Почему нет, он же Боде Миллер. Надеюсь, что он вернется, и мы проведем полноценный подготовительный период", – сказал Рэрик.

39-летний Миллер выигрывал "золото", три "серебра" и две "бронзы" на Олимпийских играх и четыре раза становился чемпионом мира.