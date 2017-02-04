Госдеп: Менее 60 тыс. виз в США аннулированы после указа Трампа

Юрист в правительстве США говорит о более 100 тыс. аннулированных виз

Более 100 тысяч американских виз были аннуллированы после указа президента США Дональда Трампа, который ввел запрет на въезд в страну для граждан из стран с преимущественно мусульманским населением. Об этом заявил юрист, представляющий интересы американского правительства, отвечая на вопрос судьи во время слушаний в федеральном суде в штате Вирджиния, передает телеканал "112 Украина".

При этом никому из возвращавшихся в США людей с постоянным видом на жительство не был отказано во въезде, подчеркнул он.

Правительственный юрист выступал в ходе слушания иска, поданного двумя братьями из Йемена, прелетевшими в США в прошлую субботу. Несмотря на то, что у них был временный вид на жительство, их сразу же посадили на обратный рейс в Эфиопию.

"Число 100 тысяч забирает воздух из моих легких". – заявил в суде юрист из Центра правовой помощи, который представляет интересы братьев.

В свою очередь представитель консульского отдела Госдепа Уилл Кокс заявил, что власти США аннулировали менее 60 тыс. американских виз согласно иммиграционному указу президента страны Дональда Трампа.

"Визы менее чем 60 тыс. человек были отозваны в рамках выполнения исполнительного указа. Мы признаем тот факт, что эти люди находятся в затруднительном положении, пока мы проводим процесс пересмотра согласно указу", – сказал Кокс, отметив, что информация об аннуляции более 100 тыс. виз является ложной.

Трамп подписал миграционный указ 27 января. Распоряжение Трампа подразумевает прекращение приема сирийских беженцев в США на неопределенный срок. Другие программы приема беженцев приостановлены на 120 дней. Гражданам семи мусульманских стран – Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена – запрещен въезд в США на 90 дней.

О готовности оспорить указ президента США заявили прокуроры ряда регионов, в том числе прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон.