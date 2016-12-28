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Госдеп назвал "абсурдными" обвинения Эрдогана в сторону коалиции во главе с США http://www.segodnya.ua/img/article/7837/65_main.1482882838.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/65_tn.1482882838.jpg Мир Оснований для таких обвинений не было

Госдеп назвал "абсурдными" обвинения Эрдогана в сторону коалиции во главе с США

Сегодня, 01:46

Оснований для таких обвинений не было

Марк Тонер, фото topwar.ru
Марк Тонер, фото topwar.ru

Госдепартамент США отвергает обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержке "Исламского государства" коалициией во главе с США.

Официальный представитель Госдепа Марк Тонер назвал данные обвинения Эрдогана "абсурдными", сообщает Reuters.

По его словам, оснований для таких обвинений не было.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил коалицию под руководством США, которая ведет борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), в несоблюдении обещаний и поддержке "террористов".

По его словам, коалиция оказывает поддержку как отрядам ИГ, так и курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG), которые считаются вооруженным крылом сирийской курдской партии "Демократический союз" (PYD).
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Источник:

УНИАН

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