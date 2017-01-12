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Госдеп США надавил санкциями на военных Асада http://www.segodnya.ua/img/article/7877/69_main.1484240258.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/69_tn.1484240258.jpg Мир Сообщается, что под ограничительным  меры попали в том числе 18 полновников и генералов правительственной армии Сирии

Госдеп США надавил санкциями на военных Асада

Сегодня, 18:57

Сообщается, что под ограничительным  меры попали в том числе 18 полновников и генералов правительственной армии Сирии

Госдеп США применил санкции против сирийских офицеров. Фото: rus.delfi.ee
Госдеп США применил санкции против сирийских офицеров. Фото: rus.delfi.ee

США ввели санкции в отношении ряда военных и гражданских лиц Сирии. Об этом сообщает Госдепартамент США, передает "112 Украина".

Согласно заявлению, санкции введены в отношении представителей армии Сирии, ВМС, ВВС, гражданской обороны и республиканской гвардии страны. Санкционный список включает имена 18 сирийских полковников и генералов.

Отмечается, что решение о введении санкций было принято после публикации выводов Совместного механизма по расследованию (ООН и ОЗХО), согласно которым сирийский режим использовал химические вещества в качестве оружия против своих собственных граждан.

Напомним, предлагаемые группой американских сенаторов новые санкции в отношении РФ касаются не только кибератак, в которых Вашингтон обвиняет Москву, но и действий России в Сирии и Украине.
Сирия, асад, санкции, госдеп

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