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Госдеп США поймал Лаврова на лжи http://www.segodnya.ua/img/article/7892/36_main.1484707584.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/36_tn.1484707584.jpg Мир Джон Кирби отметил, что существуют зафиксированы случаи нападений и притеснений сотрудников дипучреждений США со стороны РФ

Госдеп США поймал Лаврова на лжи

Сегодня, 07:00

Джон Кирби отметил, что существуют зафиксированы случаи нападений и притеснений сотрудников дипучреждений США со стороны РФ

Джон Кирби. Фото: AFP
Джон Кирби. Фото: AFP

Заявления министра иностранных дел России об отсутствии давления на американских дипломатов в РФ не соответствуют действительности: существуют зафиксированы случаи нападений и притеснений сотрудников дипучреждений США. Такой ответ дал российской стороне спикер Государственного департамента США Джон Кирби, передает Укринформ.

"Единственная вещь, которую я хотел бы сказать, на чем мы акцентировали внимание столько раз ранее, – за последний год или больше мы действительно наблюдали увеличение давления на наших дипломатов. Вы сами видели очень печальное видео, как на одного из наших сотрудников было совершено нападение, когда он пытался попасть на территорию посольства", – констатировал представитель иностранного ведомства США.

Кроме того, он напомнил, что американская сторона делала заявления по конкретным случаям притеснения американских дипломатов в России и нападений на их жилища.

Кирби отметил, что, в том числе, из-за усиления этого давления президент Обама вместе с недавним введением санкций, выдворил 35 российских дипломатов и закрыл два учреждения, которые действовали с "определенными разведывательными целями".

Ранее во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во время пресс-конференции в Москве, что американская сторона выдумала историю про притеснения со стороны РФ.

"Что касается утверждений, будто американское посольство при президенте Обаме здесь подвергалось каким-то особым гонениям, не вижу никакого основания в подобных заявлениях", – заявил российский министр.
лавров, Сергей Лавров, Джон Кирби

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