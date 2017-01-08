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Госсекретарь США раскритиковал Трампа из-за Twitter – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7862/59_main.1483827487.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/59_tn.1483827487.jpg Мир Джон Керри выразил надежду, что власти США выберут другой тип коммуникации

Госсекретарь США раскритиковал Трампа из-за Twitter – СМИ

Сегодня, 00:18

Джон Керри выразил надежду, что власти США выберут другой тип коммуникации

Джон Керри. Фото: AFP
Джон Керри. Фото: AFP

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что не считает страницу избранного президента Дональда Трампа в сети микроблогов Twitter хорошим способом коммуникации по международным политическим вопросам, сообщает Радио Свобода со ссылкой на телеканал ABC News.

"Я не делаю заявления о международной политики в Twitter. Не думаю, что 140 символов позволяют вам адекватно справляться со сложными выборами, к которым мы прибегаем", – сказал Керри, отвечая на вопрос относительно заявлений избранного президента Трампа по таким международным темам, как Россия или Тайвань.

Госсекретарь выразил надежду, что власти США выберут другой тип коммуникации. "Однако это зависит от новой администрации", – подытожил Керри.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал сомневающихся в пользе развития отношений с Россией. "Иметь хорошие отношения с Россией – это хорошо, а не плохо. Только невежды или глупцы считают, что это плохо. У нас и так достаточно проблем во всем мире, чтобы зарабатывать себе ещё одну", – написал избранный президент у себя в микроблоге в "Твиттере".
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Источник:

Интерфакс-Украина

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