Гражданин Кыргызстана Машрапов отрицает причастность к теракту в Стамбуле

"Я не знаю человека, который подозревается в теракте, и не знаю, откуда фото моего паспорта распространилось в интернете", – рассказал мужчина

Гражданин Кыргызстана Яхье Машрапов, чей паспорт СМИ опубликовали в связи с якобы причастностью к теракту в Стамбуле, отрицает все обвинения.

Как сообщает turmush.kg, Яхье Машрапов сегодня, 3 января, в 07:00 прилетел из Турции в аэропорт "Манас". Примерно в 9 часов утра он из Бишкека прибыл в аэропорт Оша.

В связи с появившейся в интернете информацией сотрудники управления ГКНБ по Кара-Суйскому району поехали в дом к Яхье Машрапову в городе Кара-Суу. Они доставили мужчину в районное отделение ГКНБ и провели допрос.

Turkish authorities have confirmed that the #Istanbul attacker is Lakhe Mashrapov, a 28-year old citizen from Kyrgystan pic.twitter.com/s4cY0ncKHg — Michael Horowitz (@michaelh992) 3 января 2017 г.

Яхье Машрапов подчеркнул, что никакого отношения к теракту не имеет. В беседе с корреспондентом он рассказал некоторые подробности пребывания в Турции, в частности, о том, что турецкие правоохранительные органы уже опрашивали его в связи со схожей внешностью.

"1 января я полетел из Бишкека в Стамбул. Я завершил дела, связанные с торговлей. После чего приехал в аэропорт Стамбула и сел в самолет. В это время сотрудники правоохранительных органов сняли меня с самолета. Они допрашивали меня на протяжении часа. Из-за этого самолет до Бишкека задержали на час. Мне объяснили, что допросили меня в связи с терактом в новогоднюю ночь, сказали, что я внешне немного похож на преступника из фото, попросили прощения и посадили меня в самолет", – сказал он.

При этом он отметил, что не знает человека, которого разыскивают в Турции за совершение теракта. "Я не знаю человека, который подозревается в теракте, и не знаю, откуда фото моего паспорта распространилось в интернете… Сам я родом из Кара-Суу. С 2011 года я торгую на кара-суйском рынке "Туратали". Когда был теракт, 31 декабря, я был в Кыргызстане. Я никак не причастен к теракту в Турции. С 2011 года я летаю в Стамбул из-за своей работы — торговли", – рассказал Mashrapov корреспонденту Turmush.Iakhe Mashrapov 28 декабря полетел в Стамбул, а 30 декабря прилетел назад в Кыргызстан. 31 декабря он был в Кыргызстане и 1 января вылетел в Стамбул. 3 января прилетел опять в Бишкек.

Напомним, в ночном клубе Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По данным МВД Турции, погибли 39 человек