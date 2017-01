Гражданин Кыргызстана Машрапов отрицает причастность к теракту в Стамбуле

Гражданин Кыргызстана Яхье Машрапов, чей паспорт СМИ опубликовали в связи с якобы причастностью к теракту в Стамбуле, отрицает все обвинения.

Как сообщает turmush.kg, Яхье Машрапов сегодня, 3 января, в 07:00 прилетел из Турции в аэропорт "Манас". Примерно в 9 часов утра он из Бишкека прибыл в аэропорт Оша.

В связи с появившейся в интернете информацией сотрудники управления ГКНБ по Кара-Суйскому району поехали в дом к Яхье Машрапову в городе Кара-Суу. Они доставили мужчину в районное отделение ГКНБ и провели допрос.

Turkish authorities have confirmed that the #Istanbul attacker is Lakhe Mashrapov, a 28-year old citizen from Kyrgystan pic.twitter.com/s4cY0ncKHg