Греция привела свои войска в боевую готовность – СМИ

Сегодня, 17:29

Афины решили проверить свою готовность к отражению турецких провокаций

Греция привела свои войска в боевую готовность. Фото: из открытых источников
Греция привела свои войска в боевую готовность. Фото: из открытых источников

Войска Греции приведены в боевую готовность. Об этом сообщает The Times со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве страны, передает Корреспондент.

"Вооруженные силы были приведены в состояние боевой готовности, чтобы оценить степень их готовности к отражению турецких провокаций", – сообщает издание.

По информации издания, подобные меры в Афинах приняли после произошедших в среду, 1 февраля, ряда случаев вторжения турецких самолетов в воздушное пространство принадлежащих Греции островов, расположенных в центральной и южной части Эгейского моря.

Отметим, 1 февраля министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что самолеты ВВС Турции 138 раз нарушили воздушное пространство Греции. Мы хотим мира, мы не ищем драки или неприятностей в Эгейском море, но любой самолет-нарушитель будет перехвачен", – сказал Камменос.

Напомним, власти Турции обвинили Грецию в нежелании бороться с терроризмом.
Греция, Турция, армия, войска, боевая готовность

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