Громкий коррупционный скндал в Риме: мэра города вызвали в прокуратуру

Сегодня, 02:31

Допрос Раджи назначен на 30 января

Вирджиния Раджи и Папа Римский, фото AFP
Вирджиния Раджи и Папа Римский, фото AFP

Мэр Рима Вирджиния Раджи вызвана в прокуратуру в рамках расследования дела о назначении на пост главы городского департамента туризма Ренато Марры, брата арестованного по подозрению в махинациях с недвижимостью городского чиновника.

Громкий коррупционный скандал вспыхнул в Риме в середине декабря. Один из ближайших соратников Вирджинии Раджи, глава службы по персоналу мэрии Раффаэле Марра был арестован в ходе расследования по факту серьезных махинаций с недвижимостью в итальянской столице. Вместе с Маррой арестован один из крупнейших римских предпринимателей, занимающихся строительным бизнесом.

В начале января власти итальянской столицы отменили назначение брата арестованного, Ренато Марры, на пост главы департамента туризма в связи с возможным конфликтом интересов.

"Сегодня мне пришло приглашение явиться в прокуратуру в рамках мероприятий, связанных с назначением Ренато Марры, которое, как известно, уже было отозвано", — написала Раджи на своей странице в Facebook.

По ее словам, она уже проинформировала об этом руководство оппозиционного "Движения 5 звезд", к которому она принадлежит.  "Мы готовы предоставить любую проясняющую информацию по данному поводу", — добавила политик, отметив, что ее совесть чиста.

По информации агентства askanews, допрос Раджи назначен на 30 января, она подозревается в злоупотреблении служебным положении и подделке документа.

В июне минувшего года Раджи одержала триумфальную победу на муниципальных выборах и стала первой женщиной, занявшей кресло мэра Вечного города.
коррупция, мэр, скандал, допрос, пост, назначение, приглашение, кресло, руководство, дела

Вы сейчас просматриваете новость "Громкий коррупционный скндал в Риме: мэра города вызвали в прокуратуру". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

На Прикарпатье сельского главу подозревают в вымогательстве рекордной взятки

23 Января, 17:35

Чиновник хотел передать землю в частные руки

Политика

Владимир Арьев. Фото: "Радио свобода"

Арьев рассказал, за что в ПАСЕ критикуют Украину

23 Января, 16:14

В то же время, по его словам, в Ассамблее отмечают улучшение ситуации в Украине по сравнению с 2014 годом

Мир

В Румынии прошли многотысячные акции протеста. Фото: AFP

В Румынии прошли многотысячные акции протеста

23 Января, 13:06

Люди вышли на улицы из-за "коррупционных" планов правительства

Запад

На взятке пойман заместитель начальника Львовской таможни ГФС Юрий Борисов.Фото: volynnews

ГФС отстранила все руководство Львовской таможни

20 Января, 16:44

В Государственной фискальной службе заявили о решении отстранить руководство таможни на время проведение служебного расследования

Мир

Джо Байден. Фото: AFP

Байден в Давосе обвинил Россию в намерении разрушить мировой порядок

18 Января, 14:41

Байден также указал на важность НАТО в связи с действиями России

Политика

Андрей Билецкий. Фото: youtube.com

Билецкий передал Матиосу часть материалов о коррупции в Нацгвардии

17 Января, 22:34

Это – первая часть наличествующих у парламентария материалов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования