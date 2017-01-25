Громкий коррупционный скндал в Риме: мэра города вызвали в прокуратуру

Мэр Рима Вирджиния Раджи вызвана в прокуратуру в рамках расследования дела о назначении на пост главы городского департамента туризма Ренато Марры, брата арестованного по подозрению в махинациях с недвижимостью городского чиновника.

Громкий коррупционный скандал вспыхнул в Риме в середине декабря. Один из ближайших соратников Вирджинии Раджи, глава службы по персоналу мэрии Раффаэле Марра был арестован в ходе расследования по факту серьезных махинаций с недвижимостью в итальянской столице. Вместе с Маррой арестован один из крупнейших римских предпринимателей, занимающихся строительным бизнесом.

В начале января власти итальянской столицы отменили назначение брата арестованного, Ренато Марры, на пост главы департамента туризма в связи с возможным конфликтом интересов.

"Сегодня мне пришло приглашение явиться в прокуратуру в рамках мероприятий, связанных с назначением Ренато Марры, которое, как известно, уже было отозвано", — написала Раджи на своей странице в Facebook.

По ее словам, она уже проинформировала об этом руководство оппозиционного "Движения 5 звезд", к которому она принадлежит. "Мы готовы предоставить любую проясняющую информацию по данному поводу", — добавила политик, отметив, что ее совесть чиста.

По информации агентства askanews, допрос Раджи назначен на 30 января, она подозревается в злоупотреблении служебным положении и подделке документа.

В июне минувшего года Раджи одержала триумфальную победу на муниципальных выборах и стала первой женщиной, занявшей кресло мэра Вечного города.