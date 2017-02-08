Группа сенаторов США намерена заблокировать возможное снятие санкций с России распоряжением Трампа

Сегодня, 21:15

По словам республиканца Грэхама, Россия не сделала ничего, чтобы заслужить снятие с нее санкций

Группа сенаторов США намерена заблокировать возможное снятие санкций с России , фото Sharij.net
Группа сенаторов США намерена заблокировать возможное снятие санкций с России , фото Sharij.net

Двухпартийная группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса проект, предусматривающий снятие санкций с России исключительно с разрешения Конгресса.

"Россия не сделала ничего, чтобы заслужить снятие с нее санкций", – заявил один из авторов законопроекта, сенатор-республиканец Линдси Грэхам.

"Снятие санкций в настоящее время пошлет неправильный сигнал России и нашим союзникам, которые находятся под российским давлением. Снятие санкций нужно заслужить, это не может быть подарком", – сказал сенатор.

Другой автор законопроекта, сенатор-демократ Бен Кардин считает, что "если США снимут санкции с России без доказанного прогресса в реализации Минских соглашений, мы потеряем все доверие наших союзников в Европе и по всему миру".

Так как санкции в отношении России были введены распоряжением бывшего президента США Барака Обамы, то и их снятие не предполагает одобрение конгресса, и для этого достаточно соответствующего распоряжения нынешнего президента США Дональда Трампа.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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