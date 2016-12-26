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Губернатор Кубани рассказал, где могут быть тела погибших на Ту-154 http://www.segodnya.ua/img/article/7831/97_main.1482756749.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/97_tn.1482756749.jpg Мир По мнению чиновника, самолет мог не разрушиться полностью от падения в Черное море

Губернатор Кубани рассказал, где могут быть тела погибших на Ту-154

Сегодня, 14:53

По мнению чиновника, самолет мог не разрушиться полностью от падения в Черное море

Погибшие могут находиться внутри самолета на дне моря. Фото: AFP
Погибшие могут находиться внутри самолета на дне моря. Фото: AFP

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев считает, что во время авиакатастрофы самолет Ту-154 мог не претерпеть сильных разрушений и тела погибших пассажиров могут находиться внутри авиалайнера, передает "Интерфакс".

Он считает, что если бы тела находились за пределами самолета, то их бы уже обнаружили.

"Это моя точка зрения и, конечно, определенных спасателей. Может быть, самолет не претерпел такого сильного разрушения, и сегодня большое количество тел погибших находятся в самолете", – сказал Кондратьев.

Напомним, катастрофа самолета Ту-154 произошла накануне рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека – военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, и музыканты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию, чтобы поздравлять авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим с Новым годом.

Также стало известно, в ходе развернутой операции удалось обнаружить тела 11 погибших. Также сообщалось, что поисковая группа МЧС РФ обнаружила в миле от берега обломки, предположительно, самолета Ту-154 Министерства обороны. На месте крушения Ту-154 обнаружили фрагменты самолета. Обломки были найдены в миле от берега на глубине 25 метров.

В свою очередь ФСБ России назвала четыре основные версии катастрофы. Как отмечается, признаков, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено.
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