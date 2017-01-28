Гуд бай McDonald's и Coca-Cola: мексиканцы бойкотируют американские товары
В социальных сетях мексиканцев призывают бойкотировать продукцию и услуги McDonald's, Walmart, Coca-Cola и других американских компаний
В социальных сетях Мексики началась кампания, призывающая к бойкоту американских товаров, после того как президент США Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает ВВС.
В социальных сетях мексиканцев призывают бойкотировать продукцию и услуги McDonald's, Walmart, Coca-Cola и других американских компаний. Бойкот американских товаров размещаются с хэштегом #AdiosProductosGringos.
На кампанию уже отреагировала американская сеть кофеен Starbucks. Компания заявила в пятницу, что инвестировала миллионы долларов в экономику Мексики и создала 7 тысяч рабочих мест по всей стране.
В заявлении Starbucks также говорится, что сетью кофеен в стране управляет мексиканская компания Alsea. Кроме того, в кофейнях компании во всем мире продается кофе мексиканского производства.
Как сообщалось, 25 января Трамп подписал указ о строительстве стены на границе США и Мексики – это было одним из предвыборных обещаний республиканца. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето выразил сожаление и осудил такое решение Трампа.
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