Гудков объяснил, как химатака в Сирии изменила США

Сегодня, 04:30

Америка возвращается в качестве геополитического игрока на Ближний Восток, считает российский политик

После химической атаки в Идлибе. Фото: AFP
После химической атаки в Идлибе. Фото: AFP

После совершения химической атаки в сирийском Идлибе, США, и в частности американский президент Дональд Трамп, резко изменили отношении к Сирии. Об этом заявил экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков в эфире "Радио Свобода".

"Во-первых, политические институты в Соединенных Штатах Америки оказались сильнее – это первое. Второе: мы все увидели, вернее, я-то и так понимал, и многие понимали аналитики, теперь депутаты Государственной думы, к удивлению, обнаружили, что Дональд Трамп – это решительный человек, который, во-первых, за словом в карман не полезет, а во-вторых, будет принимать решения, в том числе и эмоционально", – сказал Гудков.

По его словам, на американцев могли повлиять ужасные кадры отравления сирийцев химическим веществом.

"Мне было тяжело заснуть после этих кадров. Поэтому первый вывод, который мы делаем, – "Трамп не наш". Второй – политические институты оказались в Америке сильнее. Третий – Америка возвращается в качестве геополитического игрока на Ближний Восток и совершенно очевидно, что претендует на первую скрипку. И последнее, что здесь важно, вокруг Трампа сформировался круг советников, которые влияют на внешнюю политику, и эти советники не питают никаких иллюзий по отношению к режиму Путина и не имеют симпатий к сегодняшнему руководству России. Вот что получили", – подчеркнул Гудков.

Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб был нанесен мощный авиаудар с использованием боеприпасов с химическим веществом. В результате авиаудара погибли, по меньшей мере, 100 человек, еще около 400 попали в больницы.

Через три дня поле этого последовал ответ американцев. 7 апреля корабли ВМС США, дислоцированные в Средиземном море, нанесли удар ракетами "томагавк" по авиабазе сирийских правительственных сил. Всего было выпущено более 50 ракет, которые были нацелены на взлетные полосы, а также на стоянки самолетов и заправочные комплексы.
Сирия, США, трамп, гудков, химатака, Идлиб
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