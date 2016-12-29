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Гутерриш надеется, что Россия и США вместе положат конец конфликту в Сирии http://www.segodnya.ua/img/article/7841/85_main.1482999215.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/85_tn.1482999215.jpg Мир Избранный генсек ООН намерен добиться от мирового сообщества единой позиции по сирийскому вопросу

Гутерриш надеется, что Россия и США вместе положат конец конфликту в Сирии

Сегодня, 10:13

Избранный генсек ООН намерен добиться от мирового сообщества единой позиции по сирийскому вопросу

Антониу Гутерриш. Фото: AFP
Антониу Гутерриш. Фото: AFP

Избранный генсек ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на то, что США и Россия смогут преодолеть разногласия и положить конец войне в Сирии. Об этом он рассказал в интервью португальскому телеканалу SIC.

Гуттериш заявил, что ситуация в Сирии трансформировалась в "рак глобального масштаба", который "вызывает не только страдания у сирийского народа", но и влечет за собой "агрессивные реакции, приводящие в некоторых случаях к терактам".

По его словам, великие державы должны "решить положить конец конфликту", так как "без внешней поддержки" сирийцы сами не смогут найти выход из кризиса.

Он добавил, что готов лично "помогать и создавать механизмы диалога" между сторонами конфликта.

Напомним, полномочия нынешнего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна заканчиваются 31 декабря 2016 года. Антониу Гутерриш будет занимать эту должность с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.
россия, Сирия, США, ООН, разногласия, генсек, Гутерриш

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Источник:

Интерфакс

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