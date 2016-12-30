Гвардиола хочет купить полузащитника "Реала" Иско

Иско может летом сменить "Реал" на "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" может усилиться хавбеком "Реала" Иско, утверждает испанская пресса. По информации СМИ, в трансфере 24-летнего полузащитника заинтересован лично главный тренер английского клуба Пеп Гвардиола.

Отмечается, что возможный переход состоится не раньше лета 2017 года.

В текущей Примере Иско провел 12 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.