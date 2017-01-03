Гвардиола намекнул о завершении тренерской карьеры

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола до матча 20-го тура АПЛ с "Бернли" (2:1) дал понять, что не намерен продолжать тренерскую карьеру до 60 лет. Контракт 45-летнего специалиста с "горожанами" рассчитан на три года.

"Я буду работать в Манчестере в течение следующих трёх сезонов, может быть, контракт будет продлён, но я приближаюсь к концу тренерской карьеры, в этом я уверен. Я не буду сидеть на скамейке до 60 или 65 лет. Я чувствую, что процесс завершения моей тренерской карьеры уже стартовал", – сказал Гвардиола в интервью NBC Sports.