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Гвардиола намекнул о завершении тренерской карьеры http://www.segodnya.ua/img/article/7852/80_main.1483433357.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/80_tn.1483433357.jpg Мир Испанский наставник не хочет сидеть на скамейке до 60 или 65 лет

Гвардиола намекнул о завершении тренерской карьеры

Сегодня, 10:49

Испанский наставник не хочет сидеть на скамейке до 60 или 65 лет

Хосеп Гвардиола. Фото AFP
Хосеп Гвардиола. Фото AFP

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола до матча 20-го тура АПЛ с "Бернли" (2:1) дал понять, что не намерен продолжать тренерскую карьеру до 60 лет. Контракт 45-летнего специалиста с "горожанами" рассчитан на три года.

"Я буду работать в Манчестере в течение следующих трёх сезонов, может быть, контракт будет продлён, но я приближаюсь к концу тренерской карьеры, в этом я уверен. Я не буду сидеть на скамейке до 60 или 65 лет. Я чувствую, что процесс завершения моей тренерской карьеры уже стартовал", – сказал Гвардиола в интервью NBC Sports.
футбол, чемпионат Англии, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола

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Источник:

Championat.ru

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