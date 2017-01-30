Хакеры атаковали больше 300 сайтов в Казахстане

Сегодня, 13:41

Нападению подверглись интернет-представительства органов власти, библиотек и образовательных учреждений

Хакеры атаковали казахстанские сайты. Фото: The Insider
Хакеры атаковали казахстанские сайты. Фото: The Insider

Более трех сотен различных сайтов подверглись хакерским атакам в Казахстане. Как отметили министерстве информации и коммуникаций республики, в прошедшие выходные Службой реагирования на компьютерные инциденты зафиксированы взломы 21 интернет-ресурса местных исполнительных и представительных органов власти, пишет Deutsche Welle.

В свою очередь казахстанский Центр анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) сообщил, что "в результате взлома был произведен массовый дефейс (тип хакерской атаки, при которой изменяется главная страница веб-сайта. – Ред.) 323 сайтов.

Хакерским атакам подверглись не только саты органов власти, но и больниц, колледжей, театров, библиотек.

По мнению экспертов, атака стала возможной из-за пренебрежения владельцами сайтов мерами безопасности. В итоге "не исключается утечка чувствительных данных, в том числе персональной, финансовой информации, доступов к другим сервисам и системам", отметили специалисты ЦАРКА.
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