Хакеры продемонстрировали планшет из Северной Кореи

Компьютерные гении показали северокорейское "чудо" техники – планшет под названием Woolim с модифицированным Android. Сие событие произошло в рамках всемирного конгресса хакеров, передает Motherboard.

Как отметил один из участников конгресса, данной устройство имеет множество ограничений (впрочем как и все в Северной Корее). По его словам, производством гаджета занимается китайская компания Hoozo.

Что касается его использования, то здесь разработчики все предусмотрели и загрузили в планшет PDF-файл с инструкцией по пользованию, несколько политических и пропагандистских книг, а также образовательные программы с китайским, русским и французским словарями. Помимо этого на нем установлены приложения для подключения к вещанию местного телевидения и закрытой северокорейской компьютерной сети.

Возможность установки приложений на планшет ограничена системой защиты. При попытке запустить скачанные файлы система проверяет их криптографическую подпись. Ее получают лишь те объекты, которые были созданы планшетом во время его работы, либо прошедшие государственную цензуру.