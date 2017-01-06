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Хакеры врубили гимн Украины в Москве – СМИ (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7860/90_main.1483731146.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/90_tn.1483731146.jpg Мир Сотрудники магазина удивлены и пытаются понять, откуда звучит гимн

Хакеры врубили гимн Украины в Москве – СМИ (видео)

Сегодня, 21:32

Сотрудники магазина удивлены и пытаются понять, откуда звучит гимн


В сети появилось видео, на котором звучит гимн Украины. Автор ролика утверждает, что запись якобы включили в Москве.

На видео видно, что сотрудники магазина удивлены и пытаются понять, откуда звучит гимн, передает business.ua.
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