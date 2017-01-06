Хакеры врубили гимн Украины в Москве – СМИ (видео)
Сотрудники магазина удивлены и пытаются понять, откуда звучит гимн
В сети появилось видео, на котором звучит гимн Украины. Автор ролика утверждает, что запись якобы включили в Москве.
На видео видно, что сотрудники магазина удивлены и пытаются понять, откуда звучит гимн, передает business.ua.
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