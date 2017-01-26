Хакеры вывели из строя компьютерную систему шведских военных

Компьютерная сеть вооруженных сил Швеции подверглась кибератаке, что вынудило отключить IT-систему, используемую во время военных учений. Об этом сообщила в среду, 25 января, газета Dagens Nyheter.

Инцидент произошел в ходе подготовки к маневрам Aurora 17, назначенным на сентябрь 2017 года. Эти учения, в которых будет задействован весь состав вооруженных сил Швеции, а также военнослужащие Дании, США, Эстонии, Финляндии, Франции, Норвегии и Германии, станут самыми масштабными за последние 20 лет.

Официальный представитель ко вооруженных сил страны Филип Саймон подтвердил, что атака сказалась на работе системы Charon ("Харон"), которая до сих пор не функционирует. В то же время он отказался раскрыть детали случившегося и не назвал тех, кто может стоять за кибервзломом.

7 января стало известно, что немецкое Федеральное ведомство по охране конституции считает, что в кибератаке на ОБСЕ в декабре 2016 года имеется след "российских хакеров". По словам главы ведомства Ханса-Георга Маассена, у экспертов есть улики, указывающие на причастность группировки АРТ 28 (другим названием считается Fancy Bears).

6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, в которой утверждается, что Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в Соединенных Штатах и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы республиканца Дональда Трампа.

Москва все обвинения подобного рода последовательно отвергает.