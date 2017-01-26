Хакеры вывели из строя компьютерную систему шведских военных

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Инцидент произошел в ходе подготовки к маневрам Aurora 17

Хакеры вывели из строя компьютерную систему шведских военных, фото AFP
Хакеры вывели из строя компьютерную систему шведских военных, фото AFP

Компьютерная сеть вооруженных сил Швеции подверглась кибератаке, что вынудило отключить IT-систему, используемую во время военных учений. Об этом сообщила в среду, 25 января, газета Dagens Nyheter.

Инцидент произошел в ходе подготовки к маневрам Aurora 17, назначенным на сентябрь 2017 года. Эти учения, в которых будет задействован весь состав вооруженных сил Швеции, а также военнослужащие Дании, США, Эстонии, Финляндии, Франции, Норвегии и Германии, станут самыми масштабными за последние 20 лет.

Официальный представитель ко вооруженных сил страны Филип Саймон подтвердил, что атака сказалась на работе системы Charon ("Харон"), которая до сих пор не функционирует. В то же время он отказался раскрыть детали случившегося и не назвал тех, кто может стоять за кибервзломом.

7 января стало известно, что немецкое Федеральное ведомство по охране конституции считает, что в кибератаке на ОБСЕ в декабре 2016 года имеется след "российских хакеров". По словам главы ведомства Ханса-Георга Маассена, у экспертов есть улики, указывающие на причастность группировки АРТ 28 (другим названием считается Fancy Bears).

6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, в которой утверждается, что Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в Соединенных Штатах и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы республиканца Дональда Трампа.

Москва все обвинения подобного рода последовательно отвергает.
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