Хакеры взломали аккаунт NYT в Twitter и сообщили о ракетном ударе России по США
Твит быстро удалили
Аккаунт газеты The New York Times в Twitter (New York Times Video — @nytvideo) был взломан хакерами.
В 9:40 по местному времени на нем появилось сообщение о ракетном ударе России по США, передает РБК со ссылкой на CNN.
Твит быстро удалили, однако издание The Hill приводит скриншот опубликованного хакерами сообщения. "В Сеть утекло сообщение Владимир Путина, в котором говорится о ракетном ударе России по США", — говорилось в твите хакеров.
Позже появились сообщения, в которых говорилось, что взлом устроила группа хакеров OurMine, которая ранее взламывала аккаунт исполнительного директора Twitter Джека Дорси. Сообщение от OurMine впоследствии также удалили.
Аккаунт NYT впоследствии опубликовал сообщение, в котором объясняется, что твиты были опубликованы "без авторизации". Газета начала расследование инцидента.
На New York Times Video подписаны 250 тыс. человек.
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