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Хакеры взломали аккаунт NYT в Twitter и сообщили о ракетном ударе России по США http://www.segodnya.ua/img/article/7906/97_main.1485133881.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/97_tn.1485133881.jpg Мир Твит быстро удалили

Хакеры взломали аккаунт NYT в Twitter и сообщили о ракетном ударе России по США

Сегодня, 03:31

Твит быстро удалили

twitter.com/thehill
twitter.com/thehill

Аккаунт газеты The New York Times в Twitter (New York Times Video — @nytvideo) был взломан хакерами.

В 9:40 по местному времени на нем появилось сообщение о ракетном ударе России по США, передает РБК со ссылкой на CNN.

Твит быстро удалили, однако издание The Hill приводит скриншот опубликованного хакерами сообщения. "В Сеть утекло сообщение Владимир Путина, в котором говорится о ракетном ударе России по США", — говорилось в твите хакеров.

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Позже появились сообщения, в которых говорилось, что взлом устроила группа хакеров OurMine, которая ранее взламывала аккаунт исполнительного директора Twitter Джека Дорси. Сообщение от OurMine впоследствии также удалили.

Аккаунт NYT впоследствии опубликовал сообщение, в котором объясняется, что твиты были опубликованы "без авторизации". Газета начала расследование инцидента.

На New York Times Video подписаны 250 тыс. человек.
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