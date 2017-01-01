Хенрик Лундквист стал первым вратарем-европейцем по количеству побед в НХЛ

Голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист вышел на первое место по количеству побед в НХЛ среди вратарей, родившихся в Европе.

В воскресенье ньюйоркцы взяли верх над "Колорадо" в матче регулярного чемпионата со счетом 6:2.

Этот успех стал для шведского вратаря 390-м в карьере. Таким образом, он обошел чеха Доминика Гашека (389). На третьем месте в этом списке – россиянин Николай Хабибулин (333).