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Хенрик Лундквист стал первым вратарем-европейцем по количеству побед в НХЛ http://www.segodnya.ua/img/article/7850/71_main.1483273565.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/71_tn.1483273565.jpg Мир Швед из "Рейнджерса" обошел чеха Доминика Гашека

Хенрик Лундквист стал первым вратарем-европейцем по количеству побед в НХЛ

Вчера, 15:05

Швед из "Рейнджерса" обошел чеха Доминика Гашека

Хенрик Лундквист. Фото Wikipedia
Хенрик Лундквист. Фото Wikipedia

Голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист вышел на первое место по количеству побед в НХЛ среди вратарей, родившихся в Европе.

В воскресенье ньюйоркцы взяли верх над "Колорадо" в матче регулярного чемпионата со счетом 6:2.

Этот успех стал для шведского вратаря 390-м в карьере. Таким образом, он обошел чеха Доминика Гашека (389). На третьем месте в этом списке – россиянин Николай Хабибулин (333).
хоккей, НХЛ, Рейнджерс, Колорадо, Хенрик Лундквист

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