"Херенвен" арендовал у "Реала" вундеркинда Мартина Эдегора

Норвежец перебрался в Мадрид в 2015 году, но пока не может пробиться в основу

Голландский "Херенвен" арендовал у мадридского "Реала" полузащитника сборной Норвегии по футболу Мартина Эдегора.

18-летний Эдегор перешел в "Реал" в январе 2015 года из норвежского "Стремсгодсета". В марте того же года футболист стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в стартовом составе в матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу.

Ранее норвежец уже выражал недовольство игрой за молодежную команду "Реала" и высказывал желание перейти в другой испанский или европейский клуб на правах аренды.

В текущем сезоне молодой футболист провел лишь один матч за основную команду мадридцев (в Кубке Испании).