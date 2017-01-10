Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
"Херенвен" арендовал у "Реала" вундеркинда Мартина Эдегора http://www.segodnya.ua/img/article/7869/28_main.1484056298.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/28_tn.1484056298.jpg Мир Норвежец перебрался в Мадрид в 2015 году, но пока не может пробиться в основу

"Херенвен" арендовал у "Реала" вундеркинда Мартина Эдегора

Сегодня, 15:51

Норвежец перебрался в Мадрид в 2015 году, но пока не может пробиться в основу

Мартин Эдегор уже в Голландии. Фото AFP
Мартин Эдегор уже в Голландии. Фото AFP

Голландский "Херенвен" арендовал у мадридского "Реала" полузащитника сборной Норвегии по футболу Мартина Эдегора.

18-летний Эдегор перешел в "Реал" в январе 2015 года из норвежского "Стремсгодсета". В марте того же года футболист стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в стартовом составе в матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу.

Ранее норвежец уже выражал недовольство игрой за молодежную команду "Реала" и высказывал желание перейти в другой испанский или европейский клуб на правах аренды.

В текущем сезоне молодой футболист провел лишь один матч за основную команду мадридцев (в Кубке Испании).
футбол, Реал Мадрид, Херенвен, Мартин Эдегор

Вы сейчас просматриваете новость ""Херенвен" арендовал у "Реала" вундеркинда Мартина Эдегора". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.