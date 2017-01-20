Хиллари и Бил Клинтон прибыли в Белый дом: Трамп не встречал (видео)
Несмотря на проигранную президентскую гонку, Хиллари приехала к своему оппоненту в прекрасном настроении
Хиллари Клинтон вместе со своим мужем, бывшим президентом США Билом прибыли в Белый дом на церемонию инаугурации ее главного соперника на президентских выборах, избранного американского лидера Дональда Трампа. Соответствующее видео появилось в Twitter телеканала CBS News.
Несмотря на то, что Хиллари проиграла Трампу президентскую гонку, судя по видео она пребывает в прекрасном настроении.
Hillary and Bill Clinton arrive at President-elect Trump's swearing-in ceremony #InaugurationDay https://t.co/KQIQKZOBvv pic.twitter.com/cGaWsw8mzw— CBS News (@CBSNews) 20 января 2017 г.
Немногим ранее в Белый дом подоспела чета Обамы. Дональд Трамп со своей супругой Меланией Трамп в рамках инаугурационных мероприятий в Вашингтоне встретил Барака и Мишель Обаму.
Ожидается, что церемония самой инаугурации начнется в 11:30 по Вашингтону (18:30 по Киеву). После присяги Трамп выступит с обращением к США. В его команде обещают, что инаугурационная речь избранного президента США Дональда Трампа будет "утонченной, красивой, сильной, краткой".
Как сообщалось, церемонию инаугурации Дональда Трампа посетит Посол Украины в США Валерий Чалый. Как отметили в посольстве Украины в США, на инаугурацию приглашают только на уровне послов, Чалый уже получил приглашение.
Также стало известно, кто из украинских политиков поехал в США на церемонию присяги нового американского лидера.
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