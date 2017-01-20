Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Хиллари и Бил Клинтон прибыли в Белый дом: Трамп не встречал (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7902/82_main.1484927785.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/82_tn.1484927785.jpg Мир Несмотря на проигранную президентскую гонку, Хиллари приехала к своему оппоненту в прекрасном настроении

Хиллари и Бил Клинтон прибыли в Белый дом: Трамп не встречал (видео)

Сегодня, 17:58

Несмотря на проигранную президентскую гонку, Хиллари приехала к своему оппоненту в прекрасном настроении

Клинтон приехала к Трампу. Фото: AFP
Клинтон приехала к Трампу. Фото: AFP

Хиллари Клинтон вместе со своим мужем, бывшим президентом США Билом прибыли в Белый дом на церемонию инаугурации ее главного соперника на президентских выборах, избранного американского лидера Дональда Трампа. Соответствующее видео появилось в Twitter телеканала CBS News.

Несмотря на то, что Хиллари проиграла Трампу президентскую гонку, судя по видео она пребывает в прекрасном настроении.

Немногим ранее в Белый дом подоспела чета Обамы. Дональд Трамп со своей супругой Меланией Трамп в рамках инаугурационных мероприятий в Вашингтоне встретил Барака и Мишель Обаму.

Ожидается, что церемония самой инаугурации начнется в 11:30 по Вашингтону (18:30 по Киеву). После присяги Трамп выступит с обращением к США. В его команде обещают, что инаугурационная речь избранного президента США Дональда Трампа будет "утонченной, красивой, сильной, краткой".

Как сообщалось, церемонию инаугурации Дональда Трампа посетит Посол Украины в США Валерий Чалый. Как отметили в посольстве Украины в США, на инаугурацию приглашают только на уровне послов, Чалый уже получил приглашение.

Также стало известно, кто из украинских политиков поехал в США на церемонию присяги нового американского лидера.
видео, Белый дом, инаугурация, клинтон, церемония, трамп
Все новости по теме Инаугурация Трампа.

Вы сейчас просматриваете новость "Хиллари и Бил Клинтон прибыли в Белый дом: Трамп не встречал (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

США в ожидании инаугурации Трампа. Фото: AFP

Инаугурация Трампа: опустевшее метро, огромная толпа и воспоминания об Обаме

Сегодня, 17:49

Сотни тысяч человек пришли посмотреть на нового президента США

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Лубкивский назвал ключевой момент в инаугурации Трампа

Сегодня, 17:29

Высказывания Трампа на церемонии положат начало его будущей политики, которые будут анализироваться и после его вхождение в должность

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп "заполонил" обложки мировых газет

Сегодня, 17:16

Все внимание мира сегодня приковано к будущему президенту США

Мир

Трамп и Обама с супругой. Фото: AFP

Обама оставил в Овально кабинете записку для Трампа

Сегодня, 17:16

Небольшое послание 44-й президент положил в верхний ящик рабочего стола в Овальном кабинете

Мир

Трамп с женой и дочерью. Фото: vogue.ua

Секретная служба США присвоила Трампу, его супруге и дочери "псеводонимы"

Сегодня, 17:03

Трампу присвоен псевдоним "Магнат", первой леди Мелании Трамп - "Муза", а его дочери Иванке - "Чудо"

Мир

Дональд и Мэлани Трамп. Фото: AFP

Стало известно, под какую песню станцует Трамп на инаугурации

Сегодня, 16:47

Дональд и Мэлани станцуют под известный американский хит в исполнении джазовой певицы Эрин Боэме

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Пост Трампа в Twitter перед инаугурацией произвел фурор

Сегодня, 16:27

Без пяти минут новый президент США заявил, что сегодня все начинается

Мир

Инаугурация Трампа. Фото: AFP

Инаугурация Трампа: график и трансляция

Сегодня, 16:06

Инаугурация Трампа начнется примерно в 18:30 по Киеву, после чего он выступит с обращением к США

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.