Хиллари и Бил Клинтон прибыли в Белый дом: Трамп не встречал (видео)

Несмотря на проигранную президентскую гонку, Хиллари приехала к своему оппоненту в прекрасном настроении

Хиллари Клинтон вместе со своим мужем, бывшим президентом США Билом прибыли в Белый дом на церемонию инаугурации ее главного соперника на президентских выборах, избранного американского лидера Дональда Трампа. Соответствующее видео появилось в Twitter телеканала CBS News.

Несмотря на то, что Хиллари проиграла Трампу президентскую гонку, судя по видео она пребывает в прекрасном настроении.

Немногим ранее в Белый дом подоспела чета Обамы. Дональд Трамп со своей супругой Меланией Трамп в рамках инаугурационных мероприятий в Вашингтоне встретил Барака и Мишель Обаму.

Ожидается, что церемония самой инаугурации начнется в 11:30 по Вашингтону (18:30 по Киеву). После присяги Трамп выступит с обращением к США. В его команде обещают, что инаугурационная речь избранного президента США Дональда Трампа будет "утонченной, красивой, сильной, краткой".

Как сообщалось, церемонию инаугурации Дональда Трампа посетит Посол Украины в США Валерий Чалый. Как отметили в посольстве Украины в США, на инаугурацию приглашают только на уровне послов, Чалый уже получил приглашение.

Также стало известно, кто из украинских политиков поехал в США на церемонию присяги нового американского лидера.