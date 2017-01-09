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Хиллари Клинтон отказалась от борьбы за еще один высокий пост – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7866/12_main.1483977459.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/12_tn.1483977459.jpg Мир Демократ может сосредоточится на благотворительной деятельности вместо политики

Хиллари Клинтон отказалась от борьбы за еще один высокий пост – СМИ

Сегодня, 17:56

Демократ может сосредоточится на благотворительной деятельности вместо политики

Хиллари Клинтон. Фото: AFP
Хиллари Клинтон. Фото: AFP

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон отказалась баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка. Об этом со ссылкой на близкого друга Клинтон политолога Ниру Танден сообщает The Independent, передает NewsOne.

"Полагаю, она сосредоточится на благотворительной деятельности – помощи детям и малообеспеченным семьям. Она пыталась заниматься этим всю жизнь. Не думаю, что она когда-нибудь снова попытается избраться на какой-либо пост – будь то должность мэра Нью-Йорка или любая другая", – считает Танден.

Напомним, что несколько дней назад таблоид New York Daily News со ссылкой на источник в Демократической партии сообщил, что Клинтон намерена баллотироваться на должность мэра Нью-Йорка.
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