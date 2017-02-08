Ходорковский: Путин себя исчерпал, ничего нового он не сделает

Нет существенной разницы в том, когда уйдет с занимаемой должности президент РФ Владимир Путин, ничего нового он не сделает ни в 2020 году, ни в 2024-м, потому что Путин себя исчерпал, заявил "Немецкой волне" российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский.

"Наверное, действительно глупо принимать сейчас какие-то серьезные усилия по тому, чтобы разрушить путинский режим. Он разрушит себя сам, усилия в этом направлении контрпродуктивны, поскольку мы тратим силы, а на самом деле разрушаем не только режим, но и страну", – сказал он.



Аргументируя тезис о разрушении страны, Ходорковский провел аналогию с лекарствами, редкие из которых "бьют только по болезни и не бьют по организму".



"Конечно, я не могу сказать, что любые действия путинского режима должны оставаться без реагирования. На международной арене должны быть, конечно, какие-то "красные линии", переступать которые никакой режим, в том числе путинский, не должен. Если он их переступает, то должен получать по носу. Но это внешние вопросы", – объяснил российский оппозиционер.



"Если мы говорим о ситуации внутри страны, то... пусть режим разрушает себя сам", – заявил он.



Напомним, Ходорковский был осужден в 2005 году по делу о хищениях и уклонении от налогов компанией ЮКОС, которую он возглавлял, а позже – и по делу о легализации денежных средств, полученных преступным путем. 20 декабря 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о его помиловании. В тот же день Ходорковский был освобожден и улетел в Германию.



Сейчас предприниматель живет за границей, он занялся общественной деятельностью и возобновил работу просветительского проекта "Открытая Россия".