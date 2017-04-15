Ходорковский ушел с поста главы "Открытой России"

Сегодня, 23:53

Пока не известно, кто может занять пост Ходорковского

Михаил Ходорковский. Фото: khodorkovsky.ru
Михаил Ходорковский. Фото: khodorkovsky.ru

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский покинул пост председателя общественного движения "Открытая Россия", сообщается на сайте организации, – передает РБК.

О своем решении Ходорковский объявил на конференции движения, которая проходит в Таллине. "Мы подадим пример обществу, что можно строить будущее совместно, самим, без вождей", — сказал он.

В Twitter "Открытой России" сообщается, что Ходорковский на конференции движения поддержал оппозиционного политика Алексея Навального во время его президентской кампании, а также Дмитрия Гудкова на выборах мэра Москвы.

"Сломать политическую повестку, перевести ее в другую плоскость открыто предлагают два движения в России — "Открытая Россия" и ФБК (Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. — РБК)", — считает Ходорковский.

В пресс-службе "Открытой России" сообщили, что выборы нового председателя и Совета движения состоятся в ходе конференции в субботу. Также 15 апреля участники конференции организации проголосуют за или против поддержки кандидатур Навального и Гудкова.
Ходорковский, открытая россия

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