Ходорковский ушел с поста главы "Открытой России"

Пока не известно, кто может занять пост Ходорковского

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский покинул пост председателя общественного движения "Открытая Россия", сообщается на сайте организации, – передает РБК.

О своем решении Ходорковский объявил на конференции движения, которая проходит в Таллине. "Мы подадим пример обществу, что можно строить будущее совместно, самим, без вождей", — сказал он.

@mich261213 : Чтобы за нами пошли, нужна каждодневная работа по выстраиванию отношений с уже сложившимися институтами гражданского общества pic.twitter.com/QBnZ1rqVQ1 — Команда ОР (@open_election) 15 апреля 2017 г.

МБХ: В устав ОР заложена модель, при которой председатель меняется ежегодно. Я обещал покинуть пост председателя и я это обещание выполняю pic.twitter.com/qdeFG2BHH8 — Команда ОР (@open_election) 15 апреля 2017 г.

В Twitter "Открытой России" сообщается, что Ходорковский на конференции движения поддержал оппозиционного политика Алексея Навального во время его президентской кампании, а также Дмитрия Гудкова на выборах мэра Москвы.

"Сломать политическую повестку, перевести ее в другую плоскость открыто предлагают два движения в России — "Открытая Россия" и ФБК (Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. — РБК)", — считает Ходорковский.

В пресс-службе "Открытой России" сообщили, что выборы нового председателя и Совета движения состоятся в ходе конференции в субботу. Также 15 апреля участники конференции организации проголосуют за или против поддержки кандидатур Навального и Гудкова.