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Хоккеист раздел соперника в драке во время матча НХЛ (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7851/78_main.1483357728.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/78_tn.1483357728.jpg Мир Защитник "Анахайма" Кевин Бьекса раздел форварда "Филадельфии" Уэйна Симмондса в драке

Хоккеист раздел соперника в драке во время матча НХЛ (видео)

Сегодня, 14:29

Защитник "Анахайма" Кевин Бьекса раздел форварда "Филадельфии" Уэйна Симмондса в драке

Драка хоккеистов во время матча НХЛ. Фото Twitter
Драка хоккеистов во время матча НХЛ. Фото Twitter

В начале первого периода матча между "Филадельфией" и "Анахаймом" вингер Уэйн Симмондс и защитник Кевин Бьекса встретились в левом круге вбрасывания и сбросили краги.

Мужчины кружились в клинче, горячо бились примерно 30 секунд, после чего Симмондс пропустил несколько ударов в голову, а Бьекса надел на голову сопернику свитер и снял его с Уэйна. Арбитры отправили обоих на скамейку штрафников на пять минут.

"Анахайм" выиграл у "Филадельфии" по буллитам – 4:3.

Симмондс сделал результативную передачу и закончил матч с показателем полезности +1. Бьекса провел на льду 16 минут 50 секунд и провел один силовой прием.
драка, хоккеисты, НХЛ

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Источник:

Eurosport

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