Хоккеист раздел соперника в драке во время матча НХЛ (видео)

В начале первого периода матча между "Филадельфией" и "Анахаймом" вингер Уэйн Симмондс и защитник Кевин Бьекса встретились в левом круге вбрасывания и сбросили краги.

Мужчины кружились в клинче, горячо бились примерно 30 секунд, после чего Симмондс пропустил несколько ударов в голову, а Бьекса надел на голову сопернику свитер и снял его с Уэйна. Арбитры отправили обоих на скамейку штрафников на пять минут.

"Анахайм" выиграл у "Филадельфии" по буллитам – 4:3.

Симмондс сделал результативную передачу и закончил матч с показателем полезности +1. Бьекса провел на льду 16 минут 50 секунд и провел один силовой прием.

Wayne Simmonds and Kevin Bieksa engage in an early fight #Flyers #FlyersTalk pic.twitter.com/rWpFDtspbh