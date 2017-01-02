Хоккеист раздел соперника в драке во время матча НХЛ (видео)
Защитник "Анахайма" Кевин Бьекса раздел форварда "Филадельфии" Уэйна Симмондса в драке
В начале первого периода матча между "Филадельфией" и "Анахаймом" вингер Уэйн Симмондс и защитник Кевин Бьекса встретились в левом круге вбрасывания и сбросили краги.
Мужчины кружились в клинче, горячо бились примерно 30 секунд, после чего Симмондс пропустил несколько ударов в голову, а Бьекса надел на голову сопернику свитер и снял его с Уэйна. Арбитры отправили обоих на скамейку штрафников на пять минут.
"Анахайм" выиграл у "Филадельфии" по буллитам – 4:3.
Симмондс сделал результативную передачу и закончил матч с показателем полезности +1. Бьекса провел на льду 16 минут 50 секунд и провел один силовой прием.
Wayne Simmonds and Kevin Bieksa engage in an early fight #Flyers #FlyersTalk pic.twitter.com/rWpFDtspbh— Nick Piccone (@nickpiccone) 2 січня 2017 р.
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