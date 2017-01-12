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Хоккеисток сборной России дисквалифицировали за драку на чемпионате мира (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7876/16_main.1484222732.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/16_tn.1484222732.jpg Мир Спортсменки подрались во время четвертьфинального матча с Чехией

Хоккеисток сборной России дисквалифицировали за драку на чемпионате мира (видео)

Сегодня, 14:05

Спортсменки подрались во время четвертьфинального матча с Чехией


Капитан женской молодежной сборной России по хоккею Нина Пирогова и форвард Оксана Братищева из-за дисквалификации не сыграют в полуфинале чемпионата мира для игроков не старше 18 лет. Дисквалификация была утверждена на заседании директората турнира.

Обе спортсменки были удалены до конца игры после драки в концовке четвертьфинального матча с хозяевами первенства – командой Чехии (2:0).

17-летняя Пирогова продемонстрировала боксерские навыки, уложив соперницу на лед двумя ударами. Когда на помощь чешской хоккеистке бросились две партнерши по команде, защитница расправилась и с ними.

По итогам потасовки с площадки в общей сложности были удалены четыре россиянки и три чешские хоккеистки.
хоккей, Сборная России по хоккею, чемпионат мира по хоккею

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Источник:

NEWSru.com

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