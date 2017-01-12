Хоккеисток сборной России дисквалифицировали за драку на чемпионате мира (видео)
Спортсменки подрались во время четвертьфинального матча с Чехией
Капитан женской молодежной сборной России по хоккею Нина Пирогова и форвард Оксана Братищева из-за дисквалификации не сыграют в полуфинале чемпионата мира для игроков не старше 18 лет. Дисквалификация была утверждена на заседании директората турнира.
Обе спортсменки были удалены до конца игры после драки в концовке четвертьфинального матча с хозяевами первенства – командой Чехии (2:0).
17-летняя Пирогова продемонстрировала боксерские навыки, уложив соперницу на лед двумя ударами. Когда на помощь чешской хоккеистке бросились две партнерши по команде, защитница расправилась и с ними.
По итогам потасовки с площадки в общей сложности были удалены четыре россиянки и три чешские хоккеистки.
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