Хотел как лучше: пешеход уронил светофор

Сегодня, 13:20

Мужчина хотел поправить указатель движения, но вместо этого нарушил хрупкое равновесие конструкции


Курьезный случай зафиксировал видеорегистратор в российском городе Кемерово. Внимание жителя города, переходившего через дорогу, привлек светофор, который был развернут в сторону автомобилей, а не в сторону пешеходов.

Неравнодушный мужчина решил исправить ситуацию и с помощью палки, которая валялась возле светофора, попытался развернуть светофор в правильном направлении.

Однако, вместо того, чтобы развернуться в нужную сторону светофор рухнул на проезжую часть, едва не зацепив автомобиль.

.jpg_09

Если внимательно присмотреться к видео, то  становится ясно, что пешеход не виноват в падении мачты светофора, ведь уже к его приходу светофор был подперт палкой и держался в вертикальном положении только благодаря этому "высокотехнологичному" решению.
 
видео, пешеход, светофор, палкой, видеорегистратор, рухнул, кемерово, упал

Вы сейчас просматриваете новость "Хотел как лучше: пешеход уронил светофор". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Ветер сломал светофор. Фото: соцсети

В Харькове сильный ветер повалил светофор

Сегодня, 11:21

Мощный ветер не оставил шансов светофору и повалил его наземь

Происшествия

В Киеве фура смяла пять авто на светофоре

11 Апреля, 10:12

Образовался большой затор с Троещины на Дарницу  

Наука и Технологии

Светофоры для смартфонозависимых появились в Нидерландах

24 Февраля, 17:35

Новинка призвана защитить пешеходов, которые не могут оторваться от гаджета даже, когда переходят дорогу

Происшествия

В Киеве на переходе сбили женщину

27 Января, 20:23

На перекрестке не работал светофор

Происшествия

Страсти по светофору: под Киевом протестующие перекрыли трассу Киев - Одесса

17 Января, 13:46

Одним не нравится, что светофор есть, а другим – что его нет  

Одесса

На месте инцидента. Фото: Александр Викторович Источник\odpublic.net

В Одессе автомобиль на скорости снес светофор

10 Января, 13:35

О пострадавших информации пока не поступало 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования