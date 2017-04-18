Хотел как лучше: пешеход уронил светофор

Курьезный случай зафиксировал видеорегистратор в российском городе Кемерово. Внимание жителя города, переходившего через дорогу, привлек светофор, который был развернут в сторону автомобилей, а не в сторону пешеходов.



Неравнодушный мужчина решил исправить ситуацию и с помощью палки, которая валялась возле светофора, попытался развернуть светофор в правильном направлении.



Однако, вместо того, чтобы развернуться в нужную сторону светофор рухнул на проезжую часть, едва не зацепив автомобиль.







Если внимательно присмотреться к видео, то становится ясно, что пешеход не виноват в падении мачты светофора, ведь уже к его приходу светофор был подперт палкой и держался в вертикальном положении только благодаря этому "высокотехнологичному" решению.

