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Христя Фриланд готова сотрудничать с РФ, несмотря на санкции против нее http://www.segodnya.ua/img/article/7874/73_main.1484205546.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/73_tn.1484205546.jpg Мир Глава канадского внешнеполитического ведомства поддерживает инициативу правительства

Христя Фриланд готова сотрудничать с РФ, несмотря на санкции против нее

Сегодня, 09:19

Глава канадского внешнеполитического ведомства поддерживает инициативу правительства

Христя Фриланд. Фото: Facebook
Христя Фриланд. Фото: Facebook

Канада намерена вести взаимодействовать с другими странами, в том числе с Россией. Об этом заявила новый министр иностранных дел Канады, этническая украинка Христя Фриланд, передает ТАСС.

По ее словам, она поддерживает намерения правительства Канады даже в отношении сотрудничества с Россией.

"Я исключительно поддерживаю точку зрения нашего правительства о необходимости взаимодействия со всеми странами мира, в том числе и с Россией", – сказала Фриланд.

На вопрос о том, поможет ли такое сотрудничество исключению ее из санкционного списка Москвы, по которому ей запрещен въезд в РФ, она ответила: "Это вопрос к Москве".

Напомним, новым министром иностранных дел Канады в правительстве Джастина Трюдо была назначена этническая украинка Христя Фриланд. До прихода в политику она занималась журналистикой и писала книги. В правительстве Канады Фриланд была министром международной торговли.
россия, Канада, сотрудничество, рф, фриланд

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