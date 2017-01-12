Христя Фриланд готова сотрудничать с РФ, несмотря на санкции против нее
Глава канадского внешнеполитического ведомства поддерживает инициативу правительства
Канада намерена вести взаимодействовать с другими странами, в том числе с Россией. Об этом заявила новый министр иностранных дел Канады, этническая украинка Христя Фриланд, передает ТАСС.
По ее словам, она поддерживает намерения правительства Канады даже в отношении сотрудничества с Россией.
"Я исключительно поддерживаю точку зрения нашего правительства о необходимости взаимодействия со всеми странами мира, в том числе и с Россией", – сказала Фриланд.
На вопрос о том, поможет ли такое сотрудничество исключению ее из санкционного списка Москвы, по которому ей запрещен въезд в РФ, она ответила: "Это вопрос к Москве".
Напомним, новым министром иностранных дел Канады в правительстве Джастина Трюдо была назначена этническая украинка Христя Фриланд. До прихода в политику она занималась журналистикой и писала книги. В правительстве Канады Фриланд была министром международной торговли.
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