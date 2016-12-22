Художник изобразил в одной иллюстрации все главные события уходящего года (фото)

В иллюстрации упомянуты как известные моменты в спорте, политике и шоу-бизнесе, так и трагические события

Американский художник Нив Баварски в одной иллюстрации изобразил все главные события и явления 2016 года.

Работа художника опубликована на сайте Beutler Ink, пишет Gazeta.ua.

В иллюстрации упомянуты как известные моменты в спорте, политике и шоу-бизнесе, так и трагические события, которые произошли за последние 12 месяцев.

Если внимательно рассмотреть картинку, то можно увидеть, например, избрание Дональда Трампа президентом США, референдум о выходе Великобритании из ЕС. Также коллаж содержит иллюстрацию, что отсылает к теме сирийских беженцев.

Из мира шоу-бизнеса приведены следующие события как получение Леонардо Ди Каприо долгожданного Оскара за роль в фильме "Выживший" и развод Брэда Питта и Анджелины Джоли.