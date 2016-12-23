Художники потребовали снять их картины со стен дома Иванки Трамп

Как написал в социальной сети один из художников, ему стыдно находиться рядом с Иванкой, имея в виду фотографию дочери избранного президента на фоне одной из его картин

Группа нью-йоркских художников запустила протестную акцию против избранного президента США Дональда Трампа, обратившись к его дочери Иванке. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Кампания получила название "Дорогая Иванка" (Dear Ivanka). Художники отказались от каких-либо связей с семьей будущего президента и потребовали снять свои картины со стен дома дочери Трампа.

"Расизм, антисемитизм, сексизм и гомофобия не приемлемы нигде — и меньше всего в Белом доме", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте кампании.

Инициаторами акции выступили художники группировки Halt Action Group (HAG) во главе с Джонатаном Горовицом. В Instagram создан аккаунт dear_ivanka, посвященный кампании.

Как написал в социальной сети художник Алекс Да Корт, ему стыдно находиться рядом с Иванкой, имея в виду "совместную" фотографию дочери избранного президента и одной из его картин, которая висит в доме Трампа.

В коллекции Иванки Трамп полотна Кристофера Вула, Алекса Да Корт и Дэна Колена.

Ранее сообщалось, что в США пассажир самолета устроил скандал из-за Иванки Трамп.