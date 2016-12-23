Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Художники потребовали снять их картины со стен дома Иванки Трамп http://www.segodnya.ua/img/article/7822/77_main.1482455203.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/77_tn.1482455203.jpg Мир Как написал в социальной сети один из художников, ему стыдно находиться рядом с Иванкой, имея в виду фотографию дочери избранного президента на фоне одной из его картин

Художники потребовали снять их картины со стен дома Иванки Трамп

Сегодня, 06:26

Как написал в социальной сети один из художников, ему стыдно находиться рядом с Иванкой, имея в виду фотографию дочери избранного президента на фоне одной из его картин

Иванка Трамп. Фото: instagram.com/ivankatrump
Иванка Трамп. Фото: instagram.com/ivankatrump

Группа нью-йоркских художников запустила протестную акцию против избранного президента США Дональда Трампа, обратившись к его дочери Иванке. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Кампания получила название "Дорогая Иванка" (Dear Ivanka). Художники отказались от каких-либо связей с семьей будущего президента и потребовали снять свои картины со стен дома дочери Трампа.

"Расизм, антисемитизм, сексизм и гомофобия не приемлемы нигде — и меньше всего в Белом доме", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте кампании.

Инициаторами акции выступили художники группировки Halt Action Group (HAG) во главе с Джонатаном Горовицом. В Instagram создан аккаунт dear_ivanka, посвященный кампании.

Как написал в социальной сети художник Алекс Да Корт, ему стыдно находиться рядом с Иванкой, имея в виду "совместную" фотографию дочери избранного президента и одной из его картин, которая висит в доме Трампа.

В коллекции Иванки Трамп полотна Кристофера Вула, Алекса Да Корт и Дэна Колена.

Ранее сообщалось, что в США пассажир самолета устроил скандал из-за Иванки Трамп.
расизм, художники, трамп, гомофобия, сексизм, иванка трамп

Вы сейчас просматриваете новость "Художники потребовали снять их картины со стен дома Иванки Трамп". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Иванка Трамп, фото 1news.az

В США пассажир самолета устроил скандал из-за Иванки Трамп

Сегодня, 01:20

Американская авиакомпания сняла с рейса пассажира за оскорбление дочери Трампа

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Трамп призвал к расширению ядерного потенциала США

Вчера, 23:47

Трамп приступит к обязанностям президента 20 января

Мир

Инаугурация Трампа пройдет довольно скромно. Фото: AFP

Инаугурация Трампа продлится три дня: когда и что пройдет

Вчера, 12:34

Инаугурация Трампа будет скромнее, чем у его предшественника Барака Обамы

Мир

Избранный президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп прокомментировал убийство посла РФ в Турции

20 Декабря, 08:45

Избранный президент США назвал убийство Карлова нарушением всех законов цивилизованного мира

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.