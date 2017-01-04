Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Худший клуб Премьер-лиги "Халл Сити" наконец уволил тренера http://www.segodnya.ua/img/article/7854/63_main.1483518006.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/63_tn.1483518006.jpg Мир "Халл Сити" объявил об увольнении главного тренера Майка Фелана

Худший клуб Премьер-лиги "Халл Сити" наконец уволил тренера

Сегодня, 10:29

"Халл Сити" объявил об увольнении главного тренера Майка Фелана

Майк Фелан. Фото hullcitytigers.com
Майк Фелан. Фото hullcitytigers.com

Клуб английской премьер-лиги "Халл Сити" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Майком Феланом, сообщается на официальном сайте "тигров".

Причиной расставания стали плохие результаты – в турнирной таблице "Халл" идет на последнем месте. После 20 туров в активе команды 13 очков и серия без побед в девять матчей подряд.

Фелан работал в тренерском штабе "Халл Сити" с 2015 года. После отставки главного тренера клуба Стива Брюса Фелан сначала был назначен исполняющим обязанности рулевого "тигров", а затем возглавил команду на постоянной основе в октябре 2016 года.

Ранее Фелан имел опыт работы в тренерском штабе "Манчестер Юнайтед", который он покинул после ухода Алекса Фергюсона.

Таблица чемпионата Англии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЧЕЛСИ 19 16 1 2 42-13 49
2  ЛИВЕРПУЛЬ 20 13 5 2 48-23 44
3  МАНЧЕСТЕР СИТИ 20 13 3 4 41-22 42
4  АРСЕНАЛ 20 12 5 3 44-22 41
5  ТОТТЕНХЭМ 19 11 6 2 37-14 39
6  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 20 11 6 3 31-19 39
7  ЭВЕРТОН 20 8 6 6 28-23 30
8  ВЕСТ БРОМВИЧ 20 8 5 7 28-24 29
9  БОРНМУТ 20 7 4 9 29-34 25
10  САУТГЕМПТОН 20 6 6 8 19-25 24
11  СТОК СИТИ 20 6 6 8 24-32 24
12  БЕРНЛИ 20 7 2 11 22-31 23
13  ВЕСТ ХЭМ 20 6 4 10 23-35 22
14  УОТФОРД 20 6 4 10 23-36 22
15  ЛЕСТЕР 20 5 6 9 24-31 21
16  МИДЛСБРО 20 4 7 9 17-22 19
17  КРИСТАЛ ПЭЛАС 20 4 4 12 30-37 16
18  САНДЕРЛЕНД 20 4 3 13 19-37 15
19  СУОНСИ 20 4 3 13 23-45 15
20  ХАЛЛ СИТИ 20 3 4 13 17-44 13
тренер, чемпионат Англии, Халл Сити

Вы сейчас просматриваете новость "Худший клуб Премьер-лиги "Халл Сити" наконец уволил тренера". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РСпорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

"Сток Сити" - "Уотфорд" - 2:0. Фото stokecityfc.com

"Сток Сити" прервал пятиматчевую серию без побед в чемпионате Англии

Сегодня, 10:12

"Сток Сити" на своем поле обыграл "Уотфорд" в 20-м туре Премьер-лиги

Мир

Онинье Ндиди. Фото ФК "Лестер"

Чемпион Англии "Лестер" усилился талантливым нигерийцем

Вчера, 20:32

19-летний Онинье Ндиди обошелся "лисам" в 15 миллионов фунтов

Мир

Морган Шнедерлен. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" отказался продавать полузащитника в "Эвертон"

Вчера, 18:23

Жозе Моуринью не собирается продавать Шнедерлен меньше, чем за 24 миллиона

Мир

Кристиан Бентеке. Фото cpfc.co.uk

Форвард сборной Бельгии отверг предложение китайского клуба в 47 миллионов евро

Вчера, 16:26

Бентеке не намерен покидать "Кристал Пэлас" в зимнее межсезонье

Мир

Фото manutd.com

Болельщик "Манчестер Юнайтед" умер от сердечного приступа во время матча

Вчера, 16:18

Медики не смогли спасти жизнь мужчине

Мир

Серхио Агуэро. Фото AFP

Серхио Агуэро вышел на третье место в списке лучших бомбардиров "Манчестер Сити"

Вчера, 15:06

Аргентинец в текущем сезоне забил 11 голов в Премьер-лиге

Мир

Фото manutd.com

"Манчестер Юнайтед" впервые со времен Фергюсона не проигрывает 13 матчей подряд

Вчера, 12:14

До рекорда сэра Алекса нужно не проиграть еще как минимум пять матчей

Мир

Рональд Куман. Фото evertonfc.com

"Барселона" провела переговоры с кандидатом в тренеры команды

Вчера, 11:35

Рональд Куман может заменить Луиса Энрике

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.