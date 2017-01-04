Худший клуб Премьер-лиги "Халл Сити" наконец уволил тренера
"Халл Сити" объявил об увольнении главного тренера Майка Фелана
Клуб английской премьер-лиги "Халл Сити" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Майком Феланом, сообщается на официальном сайте "тигров".
Причиной расставания стали плохие результаты – в турнирной таблице "Халл" идет на последнем месте. После 20 туров в активе команды 13 очков и серия без побед в девять матчей подряд.
Фелан работал в тренерском штабе "Халл Сити" с 2015 года. После отставки главного тренера клуба Стива Брюса Фелан сначала был назначен исполняющим обязанности рулевого "тигров", а затем возглавил команду на постоянной основе в октябре 2016 года.
Ранее Фелан имел опыт работы в тренерском штабе "Манчестер Юнайтед", который он покинул после ухода Алекса Фергюсона.
Вы сейчас просматриваете новость "Худший клуб Премьер-лиги "Халл Сити" наконец уволил тренера". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии