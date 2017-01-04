Худший клуб Премьер-лиги "Халл Сити" наконец уволил тренера

Клуб английской премьер-лиги "Халл Сити" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Майком Феланом, сообщается на официальном сайте "тигров".

Причиной расставания стали плохие результаты – в турнирной таблице "Халл" идет на последнем месте. После 20 туров в активе команды 13 очков и серия без побед в девять матчей подряд.

Фелан работал в тренерском штабе "Халл Сити" с 2015 года. После отставки главного тренера клуба Стива Брюса Фелан сначала был назначен исполняющим обязанности рулевого "тигров", а затем возглавил команду на постоянной основе в октябре 2016 года.

Ранее Фелан имел опыт работы в тренерском штабе "Манчестер Юнайтед", который он покинул после ухода Алекса Фергюсона.

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