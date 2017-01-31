Хуситы атаковали саудовский фрегат у побережья Йемена (видео)

Сегодня, 03:48

Хуситы-смертники приблизились к фрегату на трех лодках


У западного побережья Йемена в понедельник, 30 января, повстанцы-хуситы атаковали саудовский военный корабль.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на саудовское агентство SPA.

Отмечается, что хуситы-смертники приблизились к фрегату на трех лодках. Одна из них врезалась в заднюю часть саудовского судна, после чего взрорвалась.

От взрыва погибли двое членов экипажа, еще трое получили ранения. Команде удалось потушить пожар.

Хуситы в своем заявлении обвинили саудовских военных в том, что корабль "принимал участие в агрессии против западных прибрежных городов и йеменских рыбаков".
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Источник:

УНИАН

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