Хуситы атаковали саудовский фрегат у побережья Йемена (видео)
Хуситы-смертники приблизились к фрегату на трех лодках
У западного побережья Йемена в понедельник, 30 января, повстанцы-хуситы атаковали саудовский военный корабль.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на саудовское агентство SPA.
Отмечается, что хуситы-смертники приблизились к фрегату на трех лодках. Одна из них врезалась в заднюю часть саудовского судна, после чего взрорвалась.
От взрыва погибли двое членов экипажа, еще трое получили ранения. Команде удалось потушить пожар.
Хуситы в своем заявлении обвинили саудовских военных в том, что корабль "принимал участие в агрессии против западных прибрежных городов и йеменских рыбаков".
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