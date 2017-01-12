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Ибрагимович: "Я завоевал Англию – на это ушло три месяца" http://www.segodnya.ua/img/article/7877/68_main.1484239977.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/68_tn.1484239977.jpg Мир Шведский футболист не гоняется за индивидуальными наградами, главное – победа в чемпионате

Ибрагимович: "Я завоевал Англию – на это ушло три месяца"

Сегодня, 18:52

Шведский футболист не гоняется за индивидуальными наградами, главное – победа в чемпионате

Златан Ибрагимович. Фото AFP
Златан Ибрагимович. Фото AFP

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович рассказал о задачах на этот сезон и о своем положении в Англии.

"Хочу ли я догнать Диего Косту в гонке бомбардиров? Нет, я ни за кем не гонюсь. Моя главная цель – чемпионство в АПЛ. Это то, что меня интересует. А все индивидуальные награды идут как часть этой главной задачи, сами по себе – это всего лишь приятный бонус для отдельного игрока. 

Когда в команде отлажена коллективная работа, тогда некоторые игроки могут лучше проявлять себя индивидуально. Я стараюсь помогать команде, а также стараюсь делать то, что у меня получается лучше всего – забивать голы, демонстрировать хорошую игру и создавать моменты для партнеров. Пока я могу это делать – я приношу пользу команде. С ними то же самое: они помогают мне и тем самым помогают команде.

Но индивидуальных целей и задач у меня нет, потому что своего я уже добился через три месяца. Я завоевал Англию – на это ушло три месяца", – заявил Ибрагимович.

В этом сезоне АПЛ Златан Ибрагимович принял участие в 19 матчах, забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи.
футбол, чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Златан Ибрагимович

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