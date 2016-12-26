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Ибрагимович забил 7 голов после 8 последних ударов в створ в чемпионате Англии http://www.segodnya.ua/img/article/7832/71_main.1482766506.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/71_tn.1482766506.jpg Мир В декабре швед забил 40 голов в топ-5 европейских лиг, начиная с сезона 2004/05

Ибрагимович забил 7 голов после 8 последних ударов в створ в чемпионате Англии

Сегодня, 17:34

В декабре швед забил 40 голов в топ-5 европейских лиг, начиная с сезона 2004/05

Златан Ибрагимович. Фото AFP
Златан Ибрагимович. Фото AFP

С начала ноября Златан Ибрагимович 8 раз попадал в створ ворот в матчах английской премьер-лиги, 7 из этих ударов стали голевыми.

С 11 голами в 16 играх Ибрагимович занимает третье место в списке бомбардиров АПЛ. Стоит отметить, что в декабре Златан выступает особенно успешно – в этом месяце швед забил 40 голов в топ-5 европейских лиг, начиная с сезона 2004/05.

Сегодня "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии сыграет с "Сандерлендом". Шведский форвард имеет неплохие шансы продлить свою серию.
футбол, чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Златан Ибрагимович

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