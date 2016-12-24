Иерусалим отзывает послов из Новой Зеландии и Сенегала из-за резолюции ООН

Израиль отзывает послов из Новой Зеландии и Сенегала в связи с принятием вчера резолюции Советом Безопасности ООН, в которой содержится призыв к Иерусалиму прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории. Об этом сообщил The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Дэвида Кейса, передает телеканал "112 Украина".

Отмечается, что такое решение принял глава правительства. Нетаньяху также распорядился отменить визит в страну сенегальского министра иностранных дел Манкура Ндиайе, который должен был состояться через три недели. Премьер поручил министерству иностранных дел страны прекратить все программы помощи Сенегалу, пишет издание.

Вчера Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Ее поддержали 14 членов Совбеза. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались.

Авторами документа являются Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал и Венесуэла.

Ранее Трамп отреагировал на резолюцию в СБ ООН сообщением, что после его инаугурации 20 января "все там будет по другому".