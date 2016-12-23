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ИГИЛ готовит "расстрельные списки" российских дипломатов – Совфед РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7823/14_main.1482479082.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/14_tn.1482479082.jpg Мир Как заявил Умаханов, необходимо усилить меры безопасности дипломатических представительств РФ

ИГИЛ готовит "расстрельные списки" российских дипломатов – Совфед РФ

Сегодня, 09:41

Как заявил Умаханов, необходимо усилить меры безопасности дипломатических представительств РФ

Ильяс Умаханов. Фото: chernovik.net
Ильяс Умаханов. Фото: chernovik.net

Появилась информация о том, что ИГИЛ и другие террористические организации готовят так называемые "расстрельные списки" российских дипломатов, находящихся за рубежом; необходимо усилить меры безопасности дипломатических представительств РФ за рубежом, их сотрудников и членов их семей. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов, передает "РИА Новости".

"Сейчас просачивается информация о том, что ИГ и другие террористические организации готовят "расстрельные списки", мы это уже проходили в своёе время на Кавказе. Возможно, эта информация и не соответствует действительности, но я предлагаю дать протокольное поручение международному и оборонному комитетам подготовить наши предложения по усилению безопасности наших диппредставительств, их сотрудников и членов их семей", – заявил Умаханов на заседании Совфеда.

Напомним, посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был сразу ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".
Турция, посол, ИГИЛ, совфед, карлов

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