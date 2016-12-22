Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
ФОТОФАКТ. Игрок "Баварии" проиграл спор и превратился в Месси http://www.segodnya.ua/img/article/7821/46_main.1482421850.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/46_tn.1482421850.jpg Мир Матс Хуммельс во время Октоберфеста с приятелем играл в боулинг и проиграл

ФОТОФАКТ. Игрок "Баварии" проиграл спор и превратился в Месси

Сегодня, 17:50

Матс Хуммельс во время Октоберфеста с приятелем играл в боулинг и проиграл

Матс Хуммельс. Фото AFP
Матс Хуммельс. Фото AFP

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс подчеркнул, что смена имиджа связана с проигранным спором.

Футболист впервые вышел на поле с покрашенными волосами в матче 16-го тура чемпионата Германии с "Лейпцигом" (3:0).

- Во время Октоберфеста я с приятелем играл в боулинг и проиграл, – приводит Bild слова Хуммельс. – Он с одной попытки сбил больше кеглей, чем я за три.

Опасался, что будет хуже, но при правильном освещении выгляжу неплохо. Мне нужно время чтобы привыкнуть. Жена тоже переживала из-за этого, но волосы скоро отрастут. Мы переживем.

В сети сразу же начали обсуждать новую прическу немца. Одни утверждают, что он теперь стал похож на Лионеля Месси, а вторые – на Джастина Бибера.

559199-01-08
футбол, Бавария, Матс Хуммельс

Вы сейчас просматриваете новость "ФОТОФАКТ. Игрок "Баварии" проиграл спор и превратился в Месси". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Мануэль Нойер приглянулся футболисту-гею. Фото AFP

Футболист-гомосексуалист признался, что его привлекают игроки сборной Германии

9 Сентября, 13:07

Игрок с нетрадиционной сексуальной ориентацией выступает в команде третьей Бундеслиги

Футбол

<p>Генрих Мхитарян перешел из "Боруссии" в "МЮ". Фото AFP</p>

"Боруссия" уже заработала на летних трансферах более 100 миллионов евро

3 Июля, 20:43

Дортмундский клуб успел продать Генриха Мхитаряна, Матса Хуммельса и Илкая Гюндогана

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.